Husqvarna presenta la nuova Norden 901 Expedition. Tutti i dettagli

Qualche voce di corridoio, le immagini sfuggite in rete ed eccoci qua: Husqvarna presenta la nuova Norden 901 Expedition. Rispetto alla versione standard che ben conosciamo, e che abbiamo apprezzato anche nellacomparativa sulla “Via del Sale” con le altre medie con ruota da 21 pollici, la nuova Expedition sembra ancora più fornita per affrontare l’avventura. Scopriamo insieme come cambia.

Husqvarna Norden 901 Expedition

DIVERSA FIN DA SUBITO A differenziare la Expedition dalla Norden stadard c’è un netto cambio di grafiche, al posto del grigio arrivano una serie di blu, il plexiglass maggiorato per offrire maggior riparo aerodinamico e sospensioni a lunga escursione. Le nuove sospensioni WP Xplor completamente regolabili aumentano l’escursione utile fino a 240 mm per ogni asse (contro i 220/215 mm della Norden), un bel upgrade per chi con la Norden Epedition vorrà cimentarsi con del fuoristrada più impegnativo.

VEDI ANCHE

RICCA LA DOTAZIONE Se nella nostra comparativa avevamo apprezzato la ricchezza di dotazione offerta di serie, la nuova Expedition fa ancora di meglio. Husqvarna, infatti, comprende nel prezzo d’acquisto anche selle e manopole riscaldabili, cavalletto centrale, un set di valige laterali morbide da 36 litri la struttura di protezione del motore e la Connectivity Unit, con le nuove funzionalità migliorate per la navigazione che già abbiamo visto anche sulle cugine a marchio KTM.

Husqvarna Norden 901 Expedition

BASE CONFERMATA A livello tecnico, eccezion fatta per le nuove sospensioni, la Norden 901 Expedition è praticamente identica alla Norden 901. Il motore è il bicilindrico parallelo da 899 cc di KTM, capace di 105 CV e 100 vigorosissimi Nm di coppia massima, accoppiato a Ride by Wire con multi riding mode, con tanto di mappatura specifica per l’uso in fuoristrada, controlli sensibili all’angolo di piega e ampiamente personalizzabili. Il telaio è un traliccio in acciaio, i cerchi sono da 21 e 18 pollici calzati da pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR. Il prezzo non ci è ancora stato comunicato