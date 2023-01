Finisce in rete il video con la nuova Husqvarna Norden 901 Expedition

Doveva essere un evento dedicato ai concessionari ma le cose – o meglio, le immagini – sono sfuggite di mano. L'Husqvarna Norden 901 Expedition probabilmente sarebbe dovuta rimanere il piccolo segreto dei dealer accorsi all'evento ma, sfortunatamente, qualcuno ha girato un video della nuova moto che si è poi diffuso in rete. Ecco la nuova Expedition, versione dell'enduro stradale svedese votata al viaggio: scopriamola nel video.

PIÙ AVVENTURA Rispetto alla Norden che abbiamo messo alla prova nella nostra comparativa enduro questa Expedition assume un'aria da viaggiatrice: a parte la bella livrea blu, arrivano un po' di modifiche qua e là. Dal video notiamo un differente plexi, leggermente più grande di quello standard, e un supporto per il GPS, così come il paramotore rinforzato e traforato anche lateralmente, mentre al posteriore ci sono una coppia di borse morbide. Agli occhi più attenti, tuttavia, non sarà sfuggito il cambio della forcella: si tratta di una WP Xplor da 48 mm e anche al posteriore potrebbe essere arrivato un mono più pregiato...

VEDI ANCHE

Husqvarna Norden 901 Expedition

NON SI VEDE Il resto delle novità invisibili all'occhio prevederebbero la mappa Explorer – per un setting più raffinato di traction control e comando del gas – sella e manopole riscaldabili, cavalletto centrale e una grafica aggiornata del TFT. Non si vede nemmeno quando la Norden 901 Expedition arriverà sul mercato, né quanto costerà ma, stando così le cose, sembra che il suo debutto sia vicino. Il prezzo, ipoteticamente, potrebbe salire di circa 1.500 euro – come tra KTM 890 Adventure e Adventure R – da quota 15.690 euro a circa 17.000.

Pubblicato da Michele Perrino, 26/01/2023