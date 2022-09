Steve McQueen e le moto, la sua Husqvarna venduta all'asta

Tantissime star del mondo dello spettacolo amano i motori ma se dovessimo sceglierne una a rappresentare la categoria il candidato ideale non potrebbe che essere lui, Steve McQueen. Grandissimo appassionato di motori, nella sua “vita spericolata” si mise in garage vere e proprie pietre, tra queste anche una Husqvarna 400 Cross del 1971, recentemente battuta all’asta per una cifra esorbitante, non certo una novità quando c’è di mezzo la star di Hollywood.

NON SOLO TRIUMPH Steve McQueen è legato a doppio filo con il marchio britannico Triumph, tutti ce lo ricordiamo nell’iconico salto della recinzione di “La grande fuga”, e la Casa di Hinckley continua a omaggiare Steve con delle serie speciali a lui dedicate, ma per l’enduro il divo apprezzava molto anche le Husqvarna, tanto da possedere più di una 400 Cross.

Husqvarna 400 Cross del 1971

CHE PREZZO! La moto battuta all’asta pare che si trovi ancora nelle condizioni in cui la lasciò Steve McQueen dopo l’ultimo utilizzo. La moto è stata consegnata al proprietario corredata di un certificato di autenticità e l'atto di vendita consegnato al primo acquirente nel 1984, anno in cui fu per la prima volta messa all’asta dopo la morte della star di Hollywood. Quanto è costato al nuovo fortunato possessore questo cimelio di McQueen? Sicuramente più di quanto io ho pagato la T-shirt con il suo volto: 186.500 dollari, la cifra più alta mai raggiunta da una Husqvarna appartenuta al divo.

Pubblicato da Danilo Chissalè, 01/09/2022