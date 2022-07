SW-Motech: gli accessori per Husqvarna Norden 901

Dalla sua presentazione a EICMA 2019, l'industria motociclistica ha atteso con ansia l’arrivo dell’enduro da turismo firmata Husqvarna (qui gli accessori SW-Motech per Triumph Tiger 660). Il design retrò d'ispirazione scandinava della Norden aveva già attirato molti sguardi all'epoca. Così, SW-Motech ha sviluppato un'ampia gamma di accessori per la Norden 901 (qui la nostra prova su strada): bagagli, prodotti di protezione e accessori per una maggiore sicurezza e una migliore ergonomia per le esigenze di ogni motociclista.

Husqvarna Norden 901: protezioni inferiori firmate SW-Motech

PROTEZIONI VITALI La nuova Husqvarna Norden 901 è stata pensata per esplorare il mondo. SW-Motech offre quindi una protezione motore in alluminio di 4 millimetri di spessore, che difende le travi inferiori del telaio e i collettori dai danni causati da schegge di pietra e urti in fuoristrada. A ciò si aggiunge la barra di protezione con tubi in acciaio spessi 27 millimetri per il rivestimento del motore e del serbatoio in plastica. I tamponi di protezione per asse anteriore e posteriore invece possono avere un grande effetto in caso di emergenza. Hanno eccellenti proprietà di scorrimento e proteggono la forcella o il braccio oscillante della Norden 901 in caso di incidente.

Borse da vaiggio posteriori per Husqvarna Norden 901 di SW-Motech

VALIGE PER GRANDI AVVENTURE Per i viaggi più lunghi, ci sono poi i telai laterali Pro: realizzati in solido acciaio e removibili. Come se non bastasse, SW-Motech ha pensato alle serie Trax ADV e ION di borse in alluminio impermeabili e antipolvere per la Norden. In alternativa si può optare per le valigie impermeabili SysBag WP L e le valigie leggere Aero in plastica ABS, ciascuna con una capacità di 25 litri, che si possono montare sul telaio laterale Pro. Le valigie laterali Urban ABS, ciascuna con un volume di 16,5 litri, possono essere agganciate con un semplice gesto. Sysbag WP S e M invece sono fatti per le avventure e per l'uso quotidiano. Il materiale EVA modellante conferisce alle borse un aspetto stravagante, mentre la laminazione esterna assicura una protezione assoluta contro l'umidità.

Le pedane regolabili di SW-Motech

SPAZIO A VOLONTÀ Il serbatoio offre un spazio extra per il trasporto di bagagli. Con il sistema ad anello serbatoio Pro con guida magnetica il comfort è garantito! Sul retro della Norden 901 possono essere montate diverse borse posteriori, così come i bauletti Trax ADV e Urban ABS sul portabagagli Adventure-Rack. La borsa posteriore Pro Rackpack o le grandi Drybag impermeabili offrono ampio spazio per l'attrezzatura da viaggio. Tutte le borse posteriori possono essere agganciate e fissate in modo facile e veloce ai punti di attacco della moto. Infine, i kit di pedane regolabili di SW-Motech aiutano a trovare la posizione ottimale e, allo stesso tempo, forniscono aderenza ed elevata stabilità. Per conoscere tutti i prezzi degli accessori a catalogo, potete visitare il sito https://sw-motech.com/it/prodotti/

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 28/07/2022