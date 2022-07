SW-Motech: la gamma accessori per Triumph Tiger 660

Con la Tiger 660, Triumph vuole continuare il successo della Trident 660 e competere con forza anche nella classe media delle sport tourer (qui la nostra prova). SW-Motech mette a disposizione per il modello di Hinkley una gamma completa di soluzioni per i bagagli e accessori per la protezione, la sicurezza, l'ergonomia e la navigazione. Per il trasporto di bagagli sul serbatoio, SW-Motech offre il collaudato anello da serbatoio PRO. L'anello del serbatoio viene fissato con uno speciale adattatore, in questo modo l'angolo di sterzata rimane inalterato e si può raggiungere facilmente il blocchetto di accensione. L'anello da serbatoio PRO (50 euro) si adatta a diversi modelli di borse da serbatoio della gamma PRO: PRO Micro, PRO Daypack, PRO Engage e PRO Yukon WP.

SW-Motech: anello da serbatoio PRO

PRATICITÀ EVERYWHERE SW-Motech realizza inoltre diversi sistemi di borse per la parte posteriore: Le PRO Blaze H (380 euro) possono contenere fino a 20 litri di bagaglio su ciascun lato e sono dotate di un sistema di montaggio con staffe distanziali che si installano e rimuovono in pochi passaggi. Un'altra opzione per riporre i bagagli sono i telai laterali SLC, che si fissano saldamente alla moto (qui gli accessori SW-Motech per Aprilia Tuareg 660). Su questi piccoli e discreti tralicci possono essere alloggiate diverse borse e valigie SW-Motech grazie ai loro tre punti di fissaggio: L'elegante sistema di borse Urban ABS, le borse in tela Napalon della serie Legend Gear o le borse impermeabili SysBag WP. Infine, il robusto e versatile Adventure-Rack (120 euro) può trasportare bauletti come il Trax ADV o borse posteriori grandi come la PRO Travelbag o la Drybag 600. La combinazione del portapacchi Adventure-Rack con i telai laterali SLC non è però disponibile su Tiger 660 per motivi di carattere tecnico.

SW-Motech: portaborse laterali

PEDANE PERSONALIZZABILI SW-Motech realizza inoltre una protezione laterale in acciaio verniciato (200 euro), in grado di schermare il tre cilindri e la carenatura da eventuali danni in caso di cadute e incidenti. Una difesa ulteriore è garantita dallo spoiler anteriore realizzato in lamiera di alluminio verniciata dallo spessore di 4 mm. Quest’ultimo può essere montato sia Triumph Trident che su Triumph Tiger. Per finire, le pedane EVO offrono 36 diverse opzioni di regolazione personalizzabili. In questo modo i motociclisti possono trovare la posizione più comoda e corretta stando in sella.