Husqvarna presenta la Norden 901 2024: scopriamo come cambia

Dopo aver messo a confronto Husqvarna Norden 901 con le altre enduro stradali nella comparativa dello scorso anno, oggi vi presentiamo la moto svedese aggiornata al model year 2024. Scopriamo come cambia l'endurona svedese rispetto alla precedente versione.

COME CAMBIA Novità superficiali, ma anche qualche aggiornamento ''nascosto'' per la Norden 901. Nuova la livrea in grigio e giallo, così come alcuni aggiornamenti a livello di elettronica: il traction control cornering è stato aggiornato e offre 10 livelli di regolazione nel riding mode Explorer, opzionale. Cambia anche l'impianto di scarico, che ora rispetta i requisiti Euro 5+, mentre arriva una nuova porta USB sul lato sinistro del ponte di comando. La Norden 901 2024 guadagna anche il pulsante per attivare la segnalazione di emergenza con gli indicatori di direzione che lampeggiano.

L'Husqvarna Norden 901 model year 2024

CONFERME Restano al loro posto il telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno con il motore come elemento stressato. Proprio lui, il bicilindrico parallelo da 889 cc, con potenza di 105 CV e 100 Nm di coppia, è assecondato da un'elettronica fine, che prevede Acceleratore Ride-by-wire con risposta regolabile (nella modalità Explorer), cambio elettronico Easy Shift di serie e 4 riding mode selezionabili (Street, Rain, Offroad e in opzione Explorer). Completano il quadro l'ABS Cornering Bosch 9.3 MP, la frizione anti-saltellamento PASC e le sospensioni regolabili WP APEX, mentre le ruote a raggi tubeless con gomme Pirelli Scorpion Rally STR sono un ottimo compromesso sia per la guida su asfalto che fuoristrada. Il serbatoio da 19 litri, invece, promette un'autonomia fino a 400 km. La Connectivity Unit opzionale, poi, permette di connettere lo smartphone offrendo la navigazione TBT+, le chiamate in entrata e uscita e la selezione dei brani musicali.

Pubblicato da Michele Perrino, 19/10/2023