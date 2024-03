Nuova Husqvarna Svartpilen 801: nuda, media e bicilindrica

Già conoscevamo nome, data della world premiere, frazionamento della cilindrata. Ci restava da conoscere più o meno tutto quanto il resto, et le voilà. Come promesso, ecco puntuale fare capolino nuova Husqvarna Svartpilen 801, prima media bicilindrica della gamma stradale del marchio di origine svedese, oggi di proprietà Pierer Mobility. Pronostici rispettati: Svartpilen 801 chiede in prestito il motore a KTM 790 Duke. Ma andiamo in ordine.



Husqvarna Svartpilen 801, mi manda KTM 790 Duke

Con l'ago della bilancia che si ferma in corrispondenza dei 181 kg di peso, la nuova ''Husky'' è costruita attorno a un robusto e leggero telaio a traliccio in acciaio al cromo-molibdeno, in perfetto equilibrio, sostiene la Casa, ''tra rigidezza e flessibilità''. Cuore pulsante di Svartpilen 801 è invece un bicilindrico parallelo bialbero da 799 cc, unità di derivazione KTM 790 Duke e che manda definitivamente in soffitta il monocilindrico di precedente Husqvarna 701: potenza di 105 cv, coppia di 87 Nm, un peso che a sua volta ammonta a soli 52 kg senza olio. Tecnologie innovative consentono di portano gli intervalli di manutenzione a 15.000 km e assicurano ''consumi di carburante estremamente bassi''.

Motore bicilindrico parallelo bialbero da 799 cc

L'abbinamento tra il leggero motore e la ciclistica assicura dunque a Svartpilen 801 un rapporto peso/potenza ottimale: ne risulta, sempre per citare Husqvarna, ''una guida agile ed emozionante in tutte le condizioni''. La frizione antisaltellamento asservita in coppia PASC massimizza la trazione nelle accelerazioni più forti ed evita l’instabilità in staccata, mentre il quickshifter Easy Shift consente cambiate senza interruzione di coppia. Le sospensioni WP APEX regolabili offrono 140 mm di escursione all’anteriore e 150 mm al posteriore, garantendo ''comfort e maneggevolezza sia in città che fuori''. Aderenza e feeling di alto livello sono infine assicurati da gomme Pirelli MT60 RS, calzate su ruote da 17 pollici.

Telaio agile e leggero

VITA SNELLA Il look minimalista della Svartpilen 801 è esaltato da dettagli premium come le luci LED e il manubrio in alluminio. Le sovrastrutture snelle ed ergonomiche verniciate con toni scuri si sviluppano aderenti a motore e telaio, mentre la sella in due pezzi offre ''elevati livelli di comfort e totale libertà di movimento''.

Numerosi gli ausili elettronici tesi a migliorare la guidabilità: oltre al controllo di trazione MTC e all’ABS regolabili, di serie sono anche i riding mode Street, Rain e Sport, mentre il Dynamic Pack opzionale porta l’esperienza di guida su strada a livelli ancora più alti, aggiungendo il controllo del freno motore MSR e l’Anti-Wheelie per limitare l’angolo massimo di sollevamento della ruota anteriore, a tutto vantaggio della sicurezza. La frenata è affidata a un impianto J.Juan che regala ottimi livelli decelerazioni, sempre gestibili anche grazie all’ABS cornering di Bosch. I piloti più esperti, alla ricerca di ancor più sensibilità sulla leva e della massima connessione con la strada, possono impostare la modalità ABS Supermoto.

Alto grado di connettività

CONNETTIVITÀ Tra le dotazioni elettroniche di impronta premium, da citare sono il display TFT da 5 pollici e la Connectivity Unit di serie: una volta connessi all’app “Ride Husqvarna Motorcycles”, consentono la navigazione Turn-by-Turn+, la gestione delle telefonate e della playlist musicale. Nei blocchetti al manubrio è anche integrato il tasto del lampeggio di emergenza, mentre la protezione antifurto è affidata all’immobilizer.

Svartpilen 801: presto su questi schermi

Disponibile un’ampia gamma di accessori tecnici, mentre la nuova collezione di abbigliamento tecnico Functional Street Collection permette di crearsi un look in linea con la moto, attingendo da una completa linea di capi protettivi di ottimo stile. Nuova Husqvarna Svartpilen 801 in vendita in Italia a partire da maggio 2024 al prezzo di 11.530 euro (IVA inclusa, franco concessionario).

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 19/03/2024