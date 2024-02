Husqvarna Svartpilen e Vitpilen 2024: un cilindro in più per le nuove maxi

La gamma delle naked Husqvarna è pronta a ricevere novità e, dopo le nuove Svartpilen e Vitpilen 125 e 401 model year 2024, ecco le foto spia delle nuove maxi svedesi. Più muscolose e, con tutta probabilità col motore bicilindrico KTM da 890 cc.

ANABOLIZZATE Quel che è certo è che la prossima generazione delle maxi Svartpilen e Vitpilen passerà al motore LC8c di KTM, anche se è difficile dire quale. Potrebbe trattarsi della versione da 799 cc della 790 Duke, ma anche della versione da 889 cc delle 890. Alla Husqvarna maniera, quindi, la prossima generazione di Svartpilen e Vitpilen dovrebbe chiamarsi 801 o 901, a seconda del propulsore scelto. Motore 790 L da 95 CV – quindi depotenziabile per patente A2 – oppure 890 da 115 CV? Chissà.

L'erede della Husqvarna Svartpilen 701

VEDI ANCHE

COME CAMBIANO Quel che è certo è il passaggio a una sovrastruttura più imponente, ma anche a una dotazione più ricca. L'arrivo del motore bicilindrico di Mattighofen, infatti, ha portato un aumento delle dimensioni: dalle linee esili delle 701 si è passati a volumi più abbondanti, sia per il serbatoio che per il codino, mentre davanti arriva una coppia di dischi con pinze ad attacco radiale al posto del disco singolo. Telaio e sospensioni WP sono sempre prese in quel di Mattighofen, mentre a differenziare Svartpilen e Vitpilen, almeno in questa circostanza, ci pensano gli pneumatici – Pirelli MT 60 RS sulla Svart, Michelin Road 6 sulla Vit – e alcuni altri dettagli come il copri collettore di scarico, presente sulla prima, o il mini plexi, equipaggiato solo sulla seconda. La Vitpilen dice anche addio ai semimanubri, con un classico manubrio da naked, solo leggermente più basso rispetto alla Svartpilen. Le moto sembrano fatte e finite, saranno anche loro modelli 2024?

Fonte: Motorrad

Pubblicato da Michele Perrino, 01/02/2024