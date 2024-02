Husqvarna: è tempo di Svartpilen e Vitpilen "grandi". Eccole in video

Circa un mese fa le prime foto spia delle nuove Svartpilen e Vitpilen ''grandi'' – si ipotizza 901, ma non è cosa certa – e ora iniziano ad arrivare anche i primi video teaser ufficiali da parte di Husqvarna. In questi giorni ne sono stati pubblicati diversi sui canali social e con le prime immagini della Casa è arrivata anche la data per il reveal. Ma andiamo con ordine.

I VIDEO Questo è l'ultimo video, apparso sul profilo Instagram di Husqvarna Motorcycles. Molti dubbi ancora, in primis sulla versione del motore – abbiamo dibattuto a lungo se fosse il 790 o l'890 – certo è che si tratti di un bicilindrico: il sound gutturale ce lo conferma, se mai ce ne fosse il bisogno. In casa Husqvarna c'è già la Norden 901 con l'890 e dunque sembra plausibile che anche le due nude seguano la scia...

IL REVEAL La moto protagonista dei video è una Svartpilen – a smascherarla il mini plexi davanti alla strumentazione – ma è ben più celata rispetto a quella vista nelle foto spia di un mese fa, quindi non ci sono particolari considerazioni da aggiungere. La novità è che ora c'è una data per il reveal: martedì 5 marzo. Se siete curiosi passate dal nostro sito, vi racconteremo tutto quel che c'è da sapere sulle novità svedesi.

Pubblicato da Michele Perrino, 29/02/2024