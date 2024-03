Dopo il video social, la conferma: Husqvarna Svatpilen 801 in arrivo

Dopo il rinnovamento delle piccole Svartpilen, è tempo di pensare in grande per Husqvarna, che poco fa ha ufficializzato il già anticipato (sui social) arrivo della nuova Svartpilen 801 2024. Il giorno da cerchiare in rosso sul calendario è il 19 marzo 2024, in questa occasione scopriremo tutti i dettagli su di lei, per prepararci all’evento, però, il marchio di proprietà del gruppo Pierer Mobility – di cui fanno parte anche KTM e GasGas, oltre che in parte minoritaria MV Agusta – ci ha rilasciato qualche suggestiva immagine del prototipo utilizzato in fase di test e qualche anticipazione sui dati tecnici. Scopriamoli insieme.

Husqvarna Svatpilen 801 prototipo

LEGGERA E POTENTE Nella nota rilasciata alla stampa non è ancora stato fugato il dubbio in merito alla cilindrata mentre è certo che la nuova ammiraglia stradale di Husqvarna sarà spinta da un bicilindrico parallelo frontemarcia, mandando in soffitta definitivamente il motore monocilindrico dellavecchia 701. Andando per deduzione possiamo fare un pronostico: se la Norden 901 ha il motore della 890 Adventure, è probabile che a spingere la Svartpilen ci sia lo stesso bicilindrico della 790 Duke, ma privato delle limitazioni elettroniche imposte per rientrare nel limite dei 95 CV per poter essere depotenziabile. Infatti, stando a quanto comunica Husqvarna, la nuova Svartpilen 801 avrà dalla sua un’interessante rapporto peso/potenza a fronte di soli 181 kg per 105 CV di potenza massima.

Husqvarna Svatpilen 801: le prime immagini

CICLISTICA ED ELETTRONICA AL TOP Oltre a ciò, la nuova Svartpilen 801 sarà ricca fin da subito di aiuti elettronici – come già accade sulla Norden, meglio fornita rispetto alla cugina KTM nella dotazione elettronica – con ad esempio il cambio elettronico offerto di serie; ulteriore conferma del passo in avanti dal punto di vista tecnologico rispetto alla precedente generazione è la presenza di un nuovo display TFT sul ponte di comando. Ricchezza che passerà anche attraverso la ciclistica, infatti possiamo già anticiparvi che sulla nuova “Svart” ci saranno ammortizzatore di sterzo e sospensioni WP regolabili. Le specifiche complete, le immagini e i dati tecnici della nuova Svartpilen 801 verranno rilasciati il ​​19 marzo 2024, quindi portate ancora un po’ di pazienza: noi non tarderemo ad aggiornarvi con tutti i dettagli e, magari, anche il prezzo. Nel frattempo godetevi il video teaser!