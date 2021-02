NUOVO MEMBRO La famiglia delle Husqvarna Svartpilen si allarga verso il basso con la nuova Svartpilen 125 2021. La piccola “quarto di litro” affianca le sorelle monocilindriche Svartpilen 401 e Svartpilen 701, ricalcandone le linee e qualche soluzione tecnica, scopriamola nel dettaglio.

FAMILY FEELING Che sia una Svartpilen non c’è dubbio, le linee sono pulite e futuristiche con chiari riferimenti al passato come il faro tondo (con concessione alla modernità del LED) e serbatoio/faro/sella tutti sulla stessa linea. I dettagli sono curatissimi come sulle sorellone, ci sono componenti lavorati CNC e cerchi a raggi.

MOTORE Il cuore pulsante della piccola Svartpilen 125 è il rinnovato monocilindrico, ora omologato Euro 5, che viene montato anche sulla “cugina” KTM Duke 125. Il picco di potenza è in linea con il valore massimo consentito dalla legge, ovvero 15 CV e viene raggiunto a un regime di rotazione di 9.500 giri/min. La coppia massima, invece, è di 12 Nm a 7.500 giri/min. La trasmissione è ovviamente a catena mentre il cambio è a 6 rapporti. Husqvarna promette consumi davvero contenuti, e meno male dato che il serbatoio può ospitare solo 9 litri di carburante.

LA CICLISTICA La struttura portante della Svartpilen 125 è un telaio a traliccio in tubi d’acciaio che avvolge il motore. A questo sono abbinati una forcella WP Apex a steli rovesciati da 43 mm e cartuccia aperta e il forcellone collegato al telaio senza leveraggi. Il mono ammortizzatore, sempre marchiato WP, ha una molla progressiva. Per l’impianto frenante si può fare affidamento ad un impianto ByBre composto da una pinza radiale a 4 pistoncini che morde un disco da 320 mm all’anteriore, e una pinza flottante con disco da 230 mm al posteriore. Nonostante la vocazione stradale, l’aspetto da dura le rende possibile la modalità ABS supermoto che disabilita l’intervento del sistema sulla ruota posteriore, per ingressi di curva a ruote fumanti. La leggerezza (146 kg a secco) e la sella a 835 mm la renderanno alla portata di tutti.

PREZZO E DISPONIBILITÀ La nuova Husqvarna Svartpilen 125 sarà disponibile nei concessionari del marchio a partire da febbraio 2021, il prezzo è di 5.520 euro.