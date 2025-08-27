Husqvarna, copertura furto e incendio per 12 mesi inclusa nel prezzo

Chi ha intenzione di comprare una Husqvarna di piccola cilindrata può approfittare di una iniziativa interessante denominata dalla Casa Stile Assicurato. Se vi ricorda qualcosa, è perché abbiamo parlato di recente della iniziativa Divertimento Assicurato di KTM. Fino al 30 settembre 2025, a fronte dell’acquisto di un modello Svartpilen o Vitpilen nelle cilindrate 125 e 401 con un finanziamento Husqvarna Finance, i concessionari ufficiali Husqvarna offrono inclusa nel prezzo la copertura Furto & Incendio UnipolSai per una durata di 12 mesi oltre al sistema di identificazione ottica basato sulla tecnologia QR Code di I.Car - un sistema che permette di identificare tramite QR Code il veicolo e il proprietario tramite smartphone, facilitando il ritrovamento del veicolo in caso di furto attraverso la localizzazione GPS dei dispositivi mobili.

La Vitpilen 401 2025

Cosa include, nel dettaglio, l'iniziativa Divertimento Assicurato?

Sistema di identificazione I.Car Code della moto, basato su tecnologia ottica QR Code (valido 12 mesi)

Copertura assicurativa Incendio e Furto Unipol, valida per 12 mesi (con “Valore a Nuovo” – scoperto 10% con franchigia minima € 200 in caso di riacquisto);

Assistenza H24 per foratura e mancato rifornimento carburante (valida per 12 mesi);

Possibilità di estensione della copertura fino a 5 anni, con polizza furto e incendio dal secondo anno in poi fino a 5 anni (con “Valore a Nuovo” della moto anche per il secondo anno di polizza).

Quali sono i modelli Husqvarna interessati dalla promozione?

La Svartpilen 125 2025

Le formule di acquisto delle piccole ''Svart'' e ''Vit'' attraverso finanziamento sono più di una (tutti i dettagli e le condizioni sono sul sito Husqvarna).

Pubblicato da Fabio Meloni, 27/08/2025