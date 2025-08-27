Promozione

Husqvarna, copertura furto e incendio per 12 mesi inclusa nel prezzo

Avatar di Fabio Meloni, il 27/08/25

4 ore fa - Promozione valida fino al 30 settembre 2025 con finanziamento

Promozione valida fino al 30 settembre 2025 sull'acquisto (con finanziamento) di Vitpilen e Svartpilen 125/401

Chi ha intenzione di comprare una Husqvarna di piccola cilindrata può approfittare di una iniziativa interessante denominata dalla Casa Stile Assicurato. Se vi ricorda qualcosa, è perché abbiamo parlato di recente della iniziativa Divertimento Assicurato di KTM. Fino al 30 settembre 2025, a fronte dell’acquisto di un modello Svartpilen o Vitpilen nelle cilindrate 125 e 401 con un finanziamento Husqvarna Finance, i concessionari ufficiali Husqvarna offrono inclusa nel prezzo la copertura Furto & Incendio UnipolSai per una durata di 12 mesi oltre al sistema di identificazione ottica basato sulla tecnologia QR Code di I.Car - un sistema che permette di identificare tramite QR Code il veicolo e il proprietario tramite smartphone, facilitando il ritrovamento del veicolo in caso di furto attraverso la localizzazione GPS dei dispositivi mobili.

La Vitpilen 401 2025

Cosa include, nel dettaglio, l'iniziativa Divertimento Assicurato?

  • Sistema di identificazione I.Car Code della moto, basato su tecnologia ottica QR Code (valido 12 mesi)
  • Copertura assicurativa Incendio e Furto Unipol, valida per 12 mesi (con “Valore a Nuovo” – scoperto 10% con franchigia minima € 200 in caso di riacquisto);
  • Assistenza H24 per foratura e mancato rifornimento carburante (valida per 12 mesi);
  • Possibilità di estensione della copertura fino a 5 anni, con polizza furto e incendio dal secondo anno in poi fino a 5 anni (con “Valore a Nuovo” della moto anche per il secondo anno di polizza).

Quali sono i modelli Husqvarna interessati dalla promozione?

La Svartpilen 125 2025

Le formule di acquisto delle piccole ''Svart'' e ''Vit'' attraverso finanziamento sono più di una (tutti i dettagli e le condizioni sono sul sito Husqvarna).

27/08/2025
