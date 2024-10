Husqvarna presenta la nuova Vitpilen 801

La proposta di Husqvarna nel campo delle naked di medio-grossa cilindrata si fa ricca. La Casa svedese, dopo Svartpilen 801, presenta ora Vitpilen 801: scopriamo tutto della nuova naked 2025.

Husqvarna Vitpilen 801 in giallo

DESIGN APPUNTITO Rispetto a come conosciamo la Vitpilen – con le piccole 125 e 401 – questa 801 si fa più aggressiva: a cogliere sguardi ci pensa l'inedito faro anteriore con proiettore Bi-LED inclinato in avanti, che fa il pari con il serbatoio proteso verso l'anteriore e il codino, più appuntito che sulle sorelle minori. La dotazione ricca, non desta particolari sorprese, ma certamente fa venire l'acquolina in bocca...

SEMPRE LUI Come da tradizione Husqvarna il telaio è in acciaio al cromo-molibdeno e si affida al motore LC8c, elemento portante. Il bicilindrico da 799 cc con distribuzione bialbero in testa è ovviamente lo stesso della Svartpilen 801, derivato dalla KTM Duke 790: per lui 105 CV a 9.250 giri/min e 87 Nm di coppia a 8.000 giri/min. Anche grazie al carter semi-secco con doppia pompa dell’olio gli intervalli di manutenzione sono fissati ogni 15.000 km.

VEDI ANCHE

Husqvarna Vitpilen 801 in 3/4 posteriore

DOTAZIONE RICCA Quanto all'elettronica sulla nuova Vitpilen 801 è tutto al suo posto: 4 riding mode – Street, Sport e Rain e Dynamic personalizzabile a piacere – cambio elettronico quickshifterEasy Shift – purtroppo optional – ABS e controllo di trazione cornering. Tutto si gestisce tramite il display TFT da 5” con vetro minerale a curvatura ottica antiriflesso: scaricando l’app Ride HusqvarnaMotorcycles e collegandola alla moto, il pilota ha poi a disposizione navigazione Turn-by-Turn, chiamate e musica.

WP, WP, WP Come da tradizione anche le sospensioni, regolabili, sono le WP APEX, con escursione di 140 mm per la forcella e 150 mm per il mono. I cerchi in lega sono ovviamente da 17” e calzano pneumatici Michelin Road 6, mentre l'impianto frenante si affida a dischi da 300 e 240 mm, con pinza J.Juan ad attacco radiale all'anteriore e pinza flottante al posteriore. Per staccate al cardiopalma il pilota può inoltre contare anche sulla frizione antisaltellamento PASC. La Vitpilen 801 ha un peso di 180 kg senza carburante (16 litri il serbatoio).

Husqvarna Vitpilen 801 in 3/4 anteriore

ARRIVA La nuova Husqvarna Vitpilen 801 2025 arriverà nelle concessionarie da novembre. Il prezzo non è ancora stato reso noto ma non dovrebbe discostarsi di molto da quello della Svartpilen 801 2024, ora proposta a 11.530 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 03/10/2024