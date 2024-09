Husqvarna presenta la gamma Heritage cross ed enduro 2025

Husqvarna presenta la gamma “limited edition” Heritage 2025. Cross ed enduro si tingono di questa esclusiva livrea: scopriamo allora quali modelli sono coinvolti, come si caratterizzano e quanto costano.

COME SONO La gamma Heritage Motocross ed Enduro è composta da tutti e 10 i modelli – 4 del primo e 6 del secondo – che si caratterizzano per il telaio bianco, i convogliatori blu e un rivestimento della sella ad alto grip in tinta, con le grafiche che traggono ispirazione dalla tradizione svedese del Marchio. Ecco allora le 2 tempi TC 125, TC 150, TC 250 e TC 300 da motocross, mentre nella gamma enduro ci sono le TE 250 e TE 300 a 2 tempi e le 4 tempi FE 250, FE 350, FE 450 e FE 501.

VEDI ANCHE

Husqvarna FE 350 Heritage

QUANTO COSTANO I modelli Heritage sono già disponibili nelle concessionarie Husqvarna con prezzi che partono dai 10.920 euro della TC 125 cross, fino ai 13.910 euro della FE 501 da enduro. Qui sotto trovate tutti i prezzi in dettaglio.

MOTOCROSS TC 125 HERITAGE 2025 10.920 euro TC 150 HERITAGE 2025 11.550 euro TC 250 HERITAGE 2025 11.900 euro TC 300 HERITAGE 2025 12.350 euro ENDURO TE 250 HERITAGE 2025 12.550 euro TE 300 HERITAGE 2025 12.740 euro FE 250 HERITAGE 2025 13.110 euro FE 350 HERITAGE 2025 13.380 euro FE 450 HERITAGE 2025 13.700 euro FE 501 HERITAGE 2025 13.910 euro

Pubblicato da Michele Perrino, 11/09/2024