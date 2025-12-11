KTM richiama i modelli 2024-2026 di 390 Duke e 2025-2026 di 390 Enduro R, SMC R, Adventure R e X

KTM ha avviato una campagna di richiamo che interessa i modelli 2024-2026 di 390 Duke e 2025-2026 di 390 Enduro R, SMC R, Adventure R e Adventure X. È necessario un aggiornamento del software di controllo della centralina di controllo motore.

La misura è stata decisa poiché esiste la possibilità che, in alcune condizioni, il motore potrebbe spegnersi quando funziona al regime minimo, anche durante la marcia, in decelerazione.



La campagna prevede l'aggiornamento della centralina con un software migliorato che scongiura gli spegnimenti e, a detta di KTM, migliora anche la coppia ai regimi bassi e medi.



I proprietari delle moto interessate dal richiamo verranno informati a mezzo raccomandata e invitati a recarsi quanto prima presso un Concessionario KTM per l'intervento.



I clienti KTM possono anche verificare online se la propria moto rientra nella campagna di richiamo attraverso il seguente link: Manutenzione e controllo sicurezza | KTM Italia.



L’intervento verrà effettuato gratuitamente.



L’elenco completo dei Concessionari è disponibile sul sito ufficiale: Ricerca concessionari KTM - Trova il tuo concessionario locale | KTM Italia

