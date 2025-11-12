KTM 790 Duke 2026: data di arrivo e prezzo (che scende!)

Moto novità 2026

KTM annuncia l'arrivo nelle concessionarie di The Scalpel, la sua 790 Duke in versione 2026. Scopriamo allora quando sarà disponibile e a quale prezzo (spoiler: è diminuito).

KTM 790 Duke 2026: data di arrivo e prezzo

La 790 Duke 2026 arriva tale e quale alla versione 2025 – trovate qui tutte le info tecniche di Duke 790 – ma abbassa l'asticella per quanto riguarda il prezzo. La 790 Duke 2026 sarà disponibile presto nelle concessionarie al prezzo di 8.590 euro (640 euro meno rispetto ai 9.230 euro della 2025). Come lei anche la 790 Adventure 2026 arriverà a breve: qui tutte le info. Per il resto potete visitare il sito di KTM, cliccando qui.

