KTM e Brabus ancora insieme: avvistato il prototipo di una nuova 1400 R

Vedremo la versione definitiva della super naked su base 1390 Super Duke nel 2026?
Brabus e KTM stanno lavorando a una nuova generazione della super naked su base Super Duke R, la 1400 R. Le foto dei prototipi pubblicate dalla testata tedesca Motorrad lasciano intravedere alcune novità a livello di design e componentistica. La principale sarà la base di partenza: è logico immaginare che si tratterà della nuova 1390 Super Duke R. Attualmente, la super naked Brabus su base KTM è la 1300 R Masterpiece Edition, che sfrutta la meccanica della 1290 Super Duke R.
Brabus 1400 R 2026, avvistato il prototipo. È logico supporre che sarà su base 1390 Super Duke R
Pubblicato da Fabio Meloni, 30/10/2025
