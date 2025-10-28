Novità 2026

KTM e Brabus ancora insieme: avvistato il prototipo di una nuova 1400 R

Avatar di Fabio Meloni, il 30/10/25

7 ore fa - Vedremo la versione definitiva nel 2026?

Vedremo la versione definitiva della super naked su base 1390 Super Duke nel 2026?

Brabus e KTM stanno lavorando a una nuova generazione della super naked su base Super Duke R, la 1400 R. Le foto dei prototipi pubblicate dalla testata tedesca Motorrad lasciano intravedere alcune novità a livello di design e componentistica. La principale sarà la base di partenza: è logico immaginare che si tratterà della nuova 1390 Super Duke R. Attualmente, la super naked Brabus su base KTM è la 1300 R Masterpiece Edition, che sfrutta la meccanica della 1290 Super Duke R.

Brabus 1400 R 2026, avvistato il prototipo. È logico supporre che sarà su base 1390 Super Duke R

VEDI ANCHE
Brabus 1300 R Masterpiece: la hypernaked KTM in edizione limitata
Brabus 1300 R Masterpiece: la super naked di KTM è un pezzo da collezione
ktm 1390 super duke novità 2026
KTM 1390 SMT 2026: la vedremo a EICMA?
Pubblicato da Fabio Meloni, 30/10/2025
Tags
EICMA 2025
Gallery
Logo KTM
KTM
Vedi anche