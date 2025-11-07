Brabus 1400 R Signature Edition 2026, ecco l'hyper naked su base KTM 1390 Super Duke R

Brabus 1400 R Signature Edition 2026 - Brabus e KTM rinnovano la collaborazione nel segmento delle hyper naked con la nuova 1400 R Signature Edition 2026. Sarà prodotta in 100 esemplari per tutto il mondo e commercializzata attraverso la rete dei concessionari KTM nei primi mesi del 2026, al prezzo franco concessionario di51.490 euro.
Brabus 1400 R Signature Edition 2026, il forcellone monobraccio esalta il look del cerchio posteriore
Nuova generazione (ricca di carbonio) a tre anni dal debutto di Brabus
La moto arriva a tre anni dall'ingresso di Brabus nel mondo delle moto e nasce sulla base della KTM 1390 SUPER DUKE R EVO. Adotta sovrastrutture realizzate in fibra di carbonio con finitura lucida. La colorazione “Midnight Veil” evoca quella delle auto Brabus.
La parte anteriore è caratterizzata da un parafango in carbonio e un faro a LED con luce diurna ispirata alle ''signature stripes'' del marchio. La mascherina frontale, anch’essa in carbonio, integra la bocca del sistema ram-air, che sfama il bicilindrico LC8 di 1.350 cc, accreditato di 190 CV e 145 Nm.
Brabus 1400 R Signature Edition 2026, il faro integra la presa d'aria
Elementi aerodinamici e dettagli artigianali
Gli spoiler laterali, con inserti in carbonio, caratterizano il profilo della moto. La cover del serbatoio in carbonio è rifinita con inserti in microfibra nella zona di contatto con le gambe; altri particolari come la cover del tappo serbatoio e il puntale, sempre in carbonio, completano le sovrastrutture.
La sella, realizzata a mano, utilizza microfibra e pelle, con texture Brabus in rilievo lungo la sezione centrale. La moto monta una cover monoposto con alette aerodinamiche integrate e cuscino marchiato “1400”.
Ulteriori componenti in carbonio presenti:
Parafango posteriore
Cover del forcellone monobraccio
Paracatena
Brabus 1400 R Signature Edition 2026, carbonio a profusione
Scarico dedicato e cerchi Monoblock II EVO
Al retrotreno spicca il doppio terminale alto, a valorizzare, insieme al forcellone monobraccio, l'impatto estetico dei cerchi Monoblock II Evo Platinum Edition, da 17'', a tre razze, forgiati e lavorati CNC. Omaggiano nel disegno ruote storiche di Brabus.
Brabus 1400 R Signature Edition 2026, disponibile in colorazione unica
Freni Brembo e sospensioni semi-attive WP
La dotazione tecnica include:
Pinze anteriori Brembo Hypure monoblocco a quattro pistoncini
Dischi con profilo wave di 320 mm
Sospensioni semiattive WP APEX con valvole magnetiche a controllo elettronico.
Brabus 1400 R Signature Edition 2026, anche il tappo del serbatoio del liquido freno è personalizzato
Cinque modalità di guida
I riding mode disponibili sono:
RAIN: potenza ridotta, massimo intervento del controllo di trazione e risposta al gas addolcita
STREET: piena potenza, medio intervento del controllo di trazione e risposta al gas standard
SPORT: piena potenza, intervento ridotto del TC meno invasiva, risposta al gas diretta
PERFORMANCE e TRACK: personalizzabili
La gestione delle funzioni avviene tramite display TFT a colori con interfaccia dedicata Brabus e animazione di avvio personalizzata. I comandi al manubrio sono retroilluminati.
Brabus 1400 R Signature Edition 2026, i silenziatori
Accessori forniti con ogni esemplare
Ogni 1400 R Signature Edition viene consegnata con:
Telo indoor
Tappeto Brabus da esposizione
Cover in pelle per la chiave di accensione key-less
Cofanetto da tavolo in fibra di carbonio contenente una delle cento targhette numerate lavorate CNC