Brabus 1400 R Signature Edition 2026, ecco l'hyper naked su base KTM 1390 Super Duke R

Prodotta in soli 100 esemplari, ha 190 CV, un sacco di parti pregiate e un prezzo da capogiro

Brabus 1400 R Signature Edition 2026 - Brabus e KTM rinnovano la collaborazione nel segmento delle hyper naked con la nuova 1400 R Signature Edition 2026. Sarà prodotta in 100 esemplari per tutto il mondo e commercializzata attraverso la rete dei concessionari KTM nei primi mesi del 2026, al prezzo franco concessionario di51.490 euro.

Brabus 1400 R Signature Edition 2026, il forcellone monobraccio esalta il look del cerchio posteriore

Nuova generazione (ricca di carbonio) a tre anni dal debutto di Brabus

La moto arriva a tre anni dall'ingresso di Brabus nel mondo delle moto e nasce sulla base della KTM 1390 SUPER DUKE R EVO. Adotta sovrastrutture realizzate in fibra di carbonio con finitura lucida. La colorazione “Midnight Veil” evoca quella delle auto Brabus.

La parte anteriore è caratterizzata da un parafango in carbonio e un faro a LED con luce diurna ispirata alle ''signature stripes'' del marchio. La mascherina frontale, anch’essa in carbonio, integra la bocca del sistema ram-air, che sfama il bicilindrico LC8 di 1.350 cc, accreditato di 190 CV e 145 Nm.

Brabus 1400 R Signature Edition 2026, il faro integra la presa d'aria

Elementi aerodinamici e dettagli artigianali

Gli spoiler laterali, con inserti in carbonio, caratterizano il profilo della moto. La cover del serbatoio in carbonio è rifinita con inserti in microfibra nella zona di contatto con le gambe; altri particolari come la cover del tappo serbatoio e il puntale, sempre in carbonio, completano le sovrastrutture.

La sella, realizzata a mano, utilizza microfibra e pelle, con texture Brabus in rilievo lungo la sezione centrale. La moto monta una cover monoposto con alette aerodinamiche integrate e cuscino marchiato “1400”.

Ulteriori componenti in carbonio presenti:

Parafango posteriore

Cover del forcellone monobraccio

Paracatena

Brabus 1400 R Signature Edition 2026, carbonio a profusione

Scarico dedicato e cerchi Monoblock II EVO

Al retrotreno spicca il doppio terminale alto, a valorizzare, insieme al forcellone monobraccio, l'impatto estetico dei cerchi Monoblock II Evo Platinum Edition, da 17'', a tre razze, forgiati e lavorati CNC. Omaggiano nel disegno ruote storiche di Brabus.

Brabus 1400 R Signature Edition 2026, disponibile in colorazione unica

Freni Brembo e sospensioni semi-attive WP

La dotazione tecnica include:

Pinze anteriori Brembo Hypure monoblocco a quattro pistoncini

Dischi con profilo wave di 320 mm

Sospensioni semiattive WP APEX con valvole magnetiche a controllo elettronico.

Brabus 1400 R Signature Edition 2026, anche il tappo del serbatoio del liquido freno è personalizzato

Cinque modalità di guida

I riding mode disponibili sono:

RAIN : potenza ridotta, massimo intervento del controllo di trazione e risposta al gas addolcita

STREET : piena potenza, medio intervento del controllo di trazione e risposta al gas standard

SPORT : piena potenza, intervento ridotto del TC meno invasiva, risposta al gas diretta

PERFORMANCE e TRACK: personalizzabili

La gestione delle funzioni avviene tramite display TFT a colori con interfaccia dedicata Brabus e animazione di avvio personalizzata. I comandi al manubrio sono retroilluminati.

Brabus 1400 R Signature Edition 2026, i silenziatori

Accessori forniti con ogni esemplare

Ogni 1400 R Signature Edition viene consegnata con:

Telo indoor

Tappeto Brabus da esposizione

Cover in pelle per la chiave di accensione key-less

Cofanetto da tavolo in fibra di carbonio contenente una delle cento targhette numerate lavorate CNC

