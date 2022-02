Brabus 1300 R: venduti tutti i 154 esemplari. Ma c'è la lista d'attesa

Pochi giorni fa vi abbiamo raccontato della nuova Brabus 1300 R, la moto nata da una costola della KTM 1290 Super Duke R. Rispetto alla maxi naked di Mattighofen la moto della celebre azienda di tuning è ancora più esclusiva e ciò si riflette nel prezzo. Nonostante questo gli acquirenti non si sono lasciati intimorire: le 154 unità sono state vendute in un batter d'occhio. E ora? Tutti in fila in lista d'attesa...

SOLD OUT Moto esclusiva la Brabus 1300 R. Se la base è quella – già ottima – della KTM 1290 Super Duke R, a impreziosirla ci pensano l'uso del carbonio e le finiture di altissimo livello sparse qua e là. E poi c'è la tiratura limitata: solo 154 esemplari – 77 con livrea Magma Red, 77 in Signature Black – tutti volati via in men che non si dica. E questo nonostante il prezzo tutt'altro che abbordabile di 39.950 Euro.

IN LISTA Anche se i preordini si sono chiusi sul sito di KTM è possibile mettersi in lista d'attesa e sperare... che a qualcuno vada male la transazione. Insomma, se non avete fatto in tempo, racimolate i soldi e incrociate le dita.