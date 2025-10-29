KTM, arriva la 450 SMR 2026. È più educata, ma esplosiva come sempre

Rispetta il nuovo limite fonometrico FIM e ha nuove grafiche. In vendita a dicembre 2025

KTM 450 SMR 2026 - La Casa di Mattighofen ha dato una rinfrescata alla sua 450 SMR con aggiornamenti sia tecnici sia cosmetici. La moto sarà disponibile a dicembre 2025 presso i concessionari KTM al prezzo di 13.250 euro IVA inclusa.

KTM 450 SMR 2026, confermata la base tecnica, 63 CV per 109 kg

Icona delle supermoto da competizione, la 450 SMR 2026 mantiene le caratteristiche principali della versione precedente. È equipaggiata con il monocilindrico monoalbero SOHC di 450 cc da 63 CV dotato di cambio PANKL a 5 marce e abbinato a una frizione antisaltellamento SUTER. Ha telaio in acciaio idroformato e sospensioni WP XAVT regolabili senza attrezzi, per velocizzare la ricerca del miglior setting. La dotazione include traction control e launch control, freni Brembo con disco anteriore di 310 mm, componenti in alluminio lavorati CNC, cerchi ALPINA di 16,5'' l'anteriore e di 17'' il posteriore, pneumatici slick Metzeler SM K1 Supermoto race-ready e molto altro. Il peso senza benzina è di 109 kg.

KTM 450 SMR 2026, ha nuove grafiche

KTM 450 SMR 2026, le novità

Numerosi i miglioramenti derivati dalla SX-F da cross, come la chiusura semplificata del tappo del radiatore e la nuova protezione del connettore del carburante. Mentre a seguito dell’introduzione da parte di FIM del nuovo limite fonometrico di 109 dB, la 450 SMR 2026 è stata aggiornata a livello di iniezione elettronica, airbox e scarico per allinearsi alle nuove direttive, senza compromettere la potenza massima del motore.

A livello visivo, la 450 SMR 2026 si distingue per la netta predominanza del colore arancione, al quale vengono abbinati dettagli di colore viola e giallo sui convogliatori del serbatoio e viola sulle protezioni degli steli della forcella. Il telaio è verniciato a polvere nero, lo stesso colore adottato per la sella.

KTM 450 SMR 2026, cerchi Alpina e freni Brembo

KTM 450 SMR 2026, optional da gara

La moto può essere equipaggiata con la Connectivity Unit Offroad (CUO) - acquistabile nel catalogo KTM PowerParts – che tramite l’app KTMConnect, consente di gestire la mappatura del motore, il setting delle sospensioni e la manutenzione attraverso lo smartphone. Inoltre, le nuove funzionalità del GPS annegato nel parafango anteriore consentono di analizzare stile di guida e prestazioni su qualsiasi circuito.

KTM 450 SMR 2026, rivisto lo scarico

Pubblicato da Fabio Meloni, 29/10/2025