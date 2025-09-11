KTM annuncia la data di arrivo di 1390 Super Adventure, 990 Duke R e 990 RC R

KTM annuncia la data di produzione e commercializzazione di alcuni modelli come 1390 Super Adventure, 990 Duke R e 990 RC R

KTM annuncia le tempistiche di produzione dei modelli presentati ad EICMA 2024 come 1390 Super Adventure, 990 Duke R e 990 RC R. Dopo le difficoltà della Casa austriaca, ora scopriamo quando inizierà la produzione e la commercializzazione dei nuovi modelli.

KTM 1390 Super Adventure, 990 Duke R e 990 RC R: data di produzione e arrivo

La gamma 1390 Super Adventure, con le versioni S, S Evo e R, andrà in linea di montaggio a ottobre 2025, così come la sportiva 990 RC R. A novembre sarà invece la volta della 990 Duke R. Tutti i modelli saranno poi commercializzati, come model year 2026, tra la fine del 2025 e l'inizio del nuovo anno.

KTM 1390 Super Duke GT 2027

La produzione della 1390 Super Duke GT, invece, è stata posticipata al 2027. È quindi improbabile che la sport tourer veda i concessionari prima di un anno e mezzo.

Gottfried Neumeister, CEO di KTM, ha dichiarato: “L’entusiasmo intorno alla nuova gamma è straordinario, soprattutto dopo il successo ottenuto a EICMA 2024 e ai saloni nazionali. Dopo un’intensa fase di riapertura della produzione, siamo certi che queste nuove moto offriranno prestazioni superiori e, grazie alle tecnologie innovative, stabiliranno nuovi standard nel settore. Siamo impazienti di vedere i nostri clienti in sella ai nuovi modelli. Da sempre il nostro obiettivo è offrire la migliore esperienza di guida possibile. Questo è ciò che i nostri clienti si aspettano di trovare in una KTM. E questo è ciò che gli daremo”.

Pubblicato da Michele Perrino, 11/09/2025