KTM: la nuova 790 Adventure 2026 costa meno! Ecco il prezzo

Avatar di Danilo Chissalé, il 12/11/25

4 ore fa - Cala il prezzo di listino (al netto delle promo) per la 790 Adventure 2026

KTM ufficializza l'arrivo a breve nelle concessionarie della sua enduro strdale 790 Adventure 2026. Il prezzo di listino è diminuito

L'arrembanza cinese e le vendite da risollevare, saranno questi i motivi del taglio effettuato al prezzo della nuova KTM 790 Adventure? Probabilemente sì - per conferma, indagheremo - ma al netto delle strategia la notizia è di quelle che fanno sorridere i potenziali acquirenti. 

KTM 790 Adventure 2026: data d'arrivo e prezzo

KTM: la nuova 790 Adventure 2026 in azione

La adventure bicilindrica conferma le sue caratteristiche tecniche, con il bicilindrico LC8c da 95 CV e 87 Nm e le sospensioni WP Apex a lunga escursione, volendo disponibile anche in versione 35 kW per la guida con patente A2. Il prezzo di listino è di 11.290 euro IVA inclusa,  prezzo che cala di 600 euro rispetto al passato, ovviamente al netto delle promozioni molto interessanti che si sono susseguite nel corso dell'anno. La moto dovrebbe arrivare in questi giorni presso tutte le concessionarie del brand austro-indiano. Non vi piacciono le adventure? Nessun problema, insieme alla 790 Adventure arriverà anche la naked 790 Duke 2026

Pubblicato da Danilo Chissalè, 12/11/2025
Listino KTM 790 Adventure
AllestimentoCV / KwPrezzo
790 Adventure 95 / 6911.980 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della KTM 790 Adventure visita la pagina della scheda di listino.

Scheda, prezzi e dotazioni KTM 790 Adventure
