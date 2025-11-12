KTM: la nuova 790 Adventure 2026 costa meno! Ecco il prezzo

L'arrembanza cinese e le vendite da risollevare, saranno questi i motivi del taglio effettuato al prezzo della nuova KTM 790 Adventure? Probabilemente sì - per conferma, indagheremo - ma al netto delle strategia la notizia è di quelle che fanno sorridere i potenziali acquirenti.

KTM 790 Adventure 2026: data d'arrivo e prezzo

KTM: la nuova 790 Adventure 2026 in azione

La adventure bicilindrica conferma le sue caratteristiche tecniche, con il bicilindrico LC8c da 95 CV e 87 Nm e le sospensioni WP Apex a lunga escursione, volendo disponibile anche in versione 35 kW per la guida con patente A2. Il prezzo di listino è di 11.290 euro IVA inclusa, prezzo che cala di 600 euro rispetto al passato, ovviamente al netto delle promozioni molto interessanti che si sono susseguite nel corso dell'anno. La moto dovrebbe arrivare in questi giorni presso tutte le concessionarie del brand austro-indiano. Non vi piacciono le adventure? Nessun problema, insieme alla 790 Adventure arriverà anche la naked 790 Duke 2026.

