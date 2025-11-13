News

KTM richiama i modelli 2024 di 125 Duke, 390 Duke e 990 Duke

Avatar di Fabio Meloni, il 13/11/25

Occorre sostituire la guarnizione del tappo del serbatoio, la quale può deteriorarsi in modo anomalo

KTM ha avviato una campagna di richiamo che interessa i modelli 125, 390 e 990 DUKE 2024 per la sostituzione della guarnizione del tappo del serbatoio carburante.

La misura è stata decisa poiché esiste la possibilità che il materiale della guarnizione del tappo presenti difformità qualitative, che nel tempo potrebbero causare piccole crepe e una possibile trasudazione di carburante.
 

La campagna prevede la sostituzione della guarnizione con una versione tecnicamente migliorata, pienamente sicura e affidabile.
 

I Clienti delle moto interessate dal richiamo verranno informati a mezzo raccomandata e invitati a recarsi quanto prima presso un Concessionario KTM per la sostituzione della parte interessata.
 

I Clienti possono anche verificare online se la propria moto rientra nella campagna di richiamo attraverso il seguente link: Manutenzione e controllo sicurezza | KTM Italia.
 

L’intervento verrà effettuato gratuitamente e richiede circa dieci minuti di manodopera.
 

L’elenco completo dei Concessionari è disponibile sul sito ufficiale: Ricerca concessionari KTM - Trova il tuo concessionario locale | KTM Italia

KTM richiama i modelli 2024 di 125, 390 e 990 Duke. In foto, la 990 Duke: le curve sono il suo habitat

