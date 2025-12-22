DRE Academy 2026: moto, calendario e prezzi dei corsi di guida Ducati

DRE Academy, ossia le Ducati Riding Experience, i corsi di guida moto della Casa di Borgo Panigale, si svelano per il 2026. Scopriamo quali sono i circuiti, le moto – arrivano delle novità – le date, la tipologia delle proposte e i prezzi dei corsi.

DRE Academy 2026: circuiti, moto, date, tipologia e prezzi dei corsi

DRE Rookie

L'offerta delle DRE Academy 2026 conferma diverse tipologie di corsi di guida, adatte a tutti gli utenti del mondo moto, dai neofiti fino ai più esperti. Si parte con DRE Rookie e DRE Road, le offerte per principianti e per chi intende fare un'esperienza in sella alle Ducati che non sia orientata alla pista, ma alla strada. Il DRE Rookie, presso l'Autodromo di Modena, è dunque dedicato ai motociclisti più giovani e a chi muove i primi passi nel mondo delle due ruote, per chi vuole acquisire sicurezza, tecnica e consapevolezza in sella: rivolto in particolare ai ragazzi tra i 18 e i 24 anni e a tutti i possessori di patente A2, il DRE Rookie utilizza moto depotenziate a 35 kW della gamma Ducati. Il corso si svolge in una giornata e prevede una combinazione equilibrata di sessioni teoriche, dedicate alla posizione in sella, alla gestione della moto e ai principi fondamentali della guida sicura, ed esercizi pratici in area paddock, dove si lavora su equilibrio, frenata, manovre e controllo. La giornata si conclude con una sessione in pista, giusto un ''premio'' dopo una giornata passata ad affinare la tecnica nel piazzale.

DRE Road

Per chi ha più di 24 anni e la patente A senza limitazioni c'è il DRE Road. Ideale sia per i motociclisti alle prime armi che vogliono acquisire maggiore confidenza, sia per quelli più esperti che desiderano affinare le proprie abilità per aumentare sicurezza, controllo e piacere di guida. Il corso, della durata di una giornata, mescola teoria, esercizi pratici e sessioni dinamiche. Dopo la teoria i partecipanti del DRE Road affrontano esercizi in area paddock ed in pista, per lavorare su frenata, equilibrio, manovre e controllo della moto. La parte finale della giornata si svolge in pista, non in ottica sportiva ma come ambiente controllato in cui mettere in pratica quanto appreso durante la giornata di corso: traiettorie, dinamiche di curva, punti di corda, inserimenti e gestione dell'acceleratore, al fine di migliorare sensibilmente confidenza e precisione. Il DRE Road si svolge all'Autodromo di Modena e, tra le moto della gamma Ducati in utilizzo ci sono Multistrada, Scrambler, Streetfighter, Hypermotard e, novità di quest'anno, il nuovo Monster.

DRE Track Warm Up

Il passaggio successivo è il DRE Track Warm Up, per quei motociclisti che desiderano entrare nel mondo della pista e apprendere le basi della guida tra i cordoli. Il format di questo corso Ducati prevede un briefing teorico che affronta temi quali la corretta posizione in sella, frenata, accelerazione e tecnica di guida, mentre le sessioni pratiche sono svolte in pista con le Panigale V2 S. La novità del 2026 è che il programma si arricchisce di un corso dedicato alla Hypermotard V2 SP, per scoprire le prestazioni della nuova supermotard di Borgo Panigale, e uno dedicato allo Streetfighter V4, la naked più potente della categoria. Come per la Racetrack Academy, sarà disponibile il format “One to One”, in sella alla Panigale V2 S Kit: si tratta di un'esperienza personalizzata con un istruttore dedicato e postazione individuale nel box. Il corso, oltre alle sessioni in pista, prevede anche esercizi per acquisire dimestichezza e sicurezza in paddock con la gamma Ducati disponibile, ad eccezione della Panigale, utilizzata successivamente tra i cordoli.

DRE Racetrack

Il DRE Racetrack è il corso ''principe'' tra quelli Ducati per chi vuole ottenere il massimo dalla guida in pista. Per chi ha dalla sua già esperienza nella guida tra i cordoli ma desidera migliorare, l'offerta dei corsi di DRE Racetrack si differenzia ulteriormente in Evo, Evo2 e Master. Le moto della famiglia Panigale sono le protagoniste di questo appuntamento con Panigale V2 S dedicata ai corsi Evo e Evo2, mentre la Panigale V4 S è il modello dedicato ai corsi Master. Durante i corsi Evo e Master, in particolare, esperti piloti nelle vesti di istruttori utilizzano Action Cam per riprendere gli allievi. Il corso Master, in particolare, prevede anche l'acquisizione dati DDL (Ducati Data Logger) e un rapporto di 3 allievi per ciascun istruttore, per un'esperienza ancor più cucita sul singolo.

DRE Racetrack ''One to One''

Il DRE Racetrack propone anche i corsi “One to One”, pensati per chi cerca un'esperienza esclusiva: istruttore dedicato, postazione individuale nel box, accesso Open Pit e debrief dopo ogni sessione. Nel corso One to One la moto di riferimento è la nuova Panigale V4 R 2026, la moto da cui deriva quella che corre in SBK. Per i più esperti il programma 2026 propone anche un corso One-to-One dedicato alla V4 S in versione Racing Kit, pensato per insegnare a trarre il massimo beneficio da ogni dettaglio della moto e non manca anche il corso con la Superleggera V4, moto che rappresenta l'apice dell'ingegneria Ducati. Partecipando a una delle DRE Racetrack, gli allievi potranno godere anche di una sessione didattica come passeggeri di un istruttore qualificato DRE: dei giri in pista le corrette traiettorie da tenere, i punti di frenata e di accelerazione e le diverse tecniche di guida. Il team di istruttori può vantare, fra gli altri, piloti professionisti come Michele Pirro, Karel Abraham, Lorenzo Zanetti, Franco Battaini e Davide Stirpe, coordinati dal Direttore Tecnico Dario Marchetti.

DRE Academy 2026: dove, quando e quanto (costano)

DRE Rookie e DRE Road si terranno il 6 giugno all'Autodromo di Modena: i prezzi sono rispettivamente di 250 euro e 650 euro. Per il DRE Track Warm Up, invece, l'appuntamento è sempre all'Autodromo di Modena ma il 7 giugno: i prezzi vanno dai 1.200 euro delle formule Warm Up e Hypermotard V2 SP fino ai 1.600 euro di Streetfighter V4 e 2.000 euro della One to One. Per DRE Racetrack, invece, appuntamento al Mugello Circuit e al Misano World Circuit: si inizia proprio dal circuito toscano con due appuntamenti il 23 e 24 giugno, per passare, a settembre, al doppio appuntamento del 22 e 23 settembre all'autodromo romagnolo. I prezzi? Si parte dai 1.500 euro dell'Evo che diventano 2.000 per l'Evo 2, passando per i 2.250 euro del Master. Le formule One to One attaccano a 3.550 euro per la V4 S, mentre servono 4.000 euro per quelle con V4 S Kit, con la punta di diamante rappresentata dall'experience in sella a V4 R e V4 Superleggera, entrambe a quota 6.000 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 04/01/2026