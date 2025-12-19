Ducati richiama Panigale V2 e Streetfighter V2 2025 per potenziali problemi legati all'ABS

Ducati richiama Panigale V2 e Streetfighter V2 2025 - La Casa di Borgo Panigale ha ufficializzato l'avvio di una campagna di richiamo che coinvolge alcuni lotti dei modelli Panigale V2 (qui la prova) e Streetfighter V2 (qui la prova). L'azione correttiva si è resa necessaria a causa di un potenziale errore di assemblaggio relativo ai fusibili del sistema ABS, che potrebbe compromettere la sicurezza dinamica del veicolo in condizioni di frenata intensa.

L'indagine tecnica ha individuato un errore sistematico nella fase di cablaggio del sistema frenante. Nello specifico, l'anomalia riguarda l'inversione di due componenti:

fusibile pompa ABS: dovrebbe essere da 25A

fusibile centralina ABS: dovrebbe essere da 10A

A causa di un errore, su alcuni veicoli i fusibili (o i relativi portafusibili) sono stati installati in posizioni invertite. Di conseguenza, la pompa dell'ABS risulta protetta da un fusibile di amperaggio inferiore (10A) rispetto a quello previsto (25A).

In caso di frenate prolungate o interventi frequenti del sistema anti-bloccaggio, il fusibile da 10A può subire un sovraccarico e bruciarsi. Il guasto comporta la disattivazione istantanea della pompa ABS con pericolo di bloccaggio in frenata della ruota anteriore o posteriore, con conseguente aumento del rischio di caduta. Il display della moto segnala l'anomalia tramite la spia ABS fissa e il messaggio permanente ''ABS Error''.

Modelli e periodi di produzione interessati

Il richiamo riguarda 1.016 unità a livello globale, prodotte nella prima metà del 2025. I modelli identificati appartengono ai seguenti intervalli:

Panigale V2: 644 esemplari costruti tra il 4 febbraio 2025 e il 23 maggio 2025

Streetfighter V2: 372 esemplari costriuti tra il 31 marzo 2025 e il 12 giugno 2025

Nonostante il richiamo sia stato formalizzato inizialmente negli Stati Uniti, la natura globale dell'errore di produzione suggerisce massima attenzione anche per i possessori italiani di questi modelli.

Ducati richiama Panigale V2 e Streetfighter V2 2025 per problemi legati all'ABS. In foto, la Streetfighter V2

Azione Correttiva

I concessionari autorizzati Ducati effettueranno un'ispezione visiva della posizione dei fusibili e, qualora necessario, ripristineranno il corretto posizionamento dei portafusibili. L'intervento è interamente gratuito e richiede tempi tecnici di officina contenuti. Ducati contatterà i proprietari dei veicoli censiti tramite raccomandata o tramite l'app MyDucati. Chi fosse in possesso di uno di questi due modelli può comunque verificare autonomamente se il proprio numero di telaio (VIN) è incluso in questa o altre campagne di sicurezza visitando la sezione dedicata sul sito ufficiale Ducati. È sufficiente inserire le 17 cifre del telaio per ottenere un riscontro immediato.

VEDI ANCHE