Ducati Diavel V4 S? Sì, il modello più ricco sarebbe in cantiere

Una Ducati Diavel V4, evoluta, nella linea e nella tecnica, con nuove sospensioni elettroniche e altre novità, sarebbe in arrivo

La Diavel V4 2026 sembra più aggressiva, evoluta e performante. La nuova muscle roadster apparsa nei documenti di omologazione è la nuova versione S, oppure semplicemente una Diavel V4 aggiornata? Scopriamo le novità.

Ducati Diavel V4 2026: novità

Ducati Diavel V4 RS 2026

Come riportano i colleghi di Motorcycle.com la nuova Diavel V4 2026 diventa più ricca. Un look preso in prestito dalla nuovissima e sportivissima Diavel V4 RS – foto qui sopra – e una dotazione che si aggiorna. A cambiare sono le prese d'aria, la griglia del radiatore e gli scarichi – sulla nuova versione a... fetta di salame – ma anche componenti più importanti, come i cerchi, caratterizzati da un nuovo design, e le sospensioni. Il nuovo modello immortalato nei documenti dell'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale, infatti, mostrano una forcella dotata di controllo elettronico. La sospensione anteriore Marzocchi e il mono Sachs, quindi, potrebbero essere sostituiti da due unità Marzocchi semi-attive (il famigerato Ducati Skyhook Suspension Evo della Multistrada V4, per esempio).

Ducati Diavel V4 S 2026?

Ducati Multistrada V4 Rally 2026, stesso pannello TFT Ma nuove grafiche e menù dedicati alle sospensioni

Un aggiornamento, quello di questa fantomatica Diavel V4 2026, che ha tanto il sapore di una versione S della muscle roadster, al momento non presente in gamma (ma tipica di tutte le Ducati V4). Insieme alla più ricca dotazione ciclistica, la sospetta Diavel V4 S 2026 potrebbe anche dotarsi di un display maggiorato: le immagini suggeriscono uno strumento più ampio dell'attuale TFT a colori da 5'' (probabilmente lo schermo full-TFT a colori da 6.5” della nuova Multi V4 Rally). Questa settimana c'è già una nuova Ducati in arrivo – cliccate qui per scoprire di cosa si tratta – ma anche questa nuova Diavel V4 non sembra essere intenzionata a farci attendere molto...

Pubblicato da Michele Perrino, 07/01/2026