Sfida a distanza

Ducati Monster 2026 contro tutti: il confronto con le migliori naked "medie" rivali

Potenza, peso, ciclistica, elettronica, dotazione, prezzo, tagliandi: qual è la migliore (sulla carta)?

Ducati Monster 2026 - La Casa di Borgo Panigale torna nella mischia di una delle categorie più combattute e apprezzate con una Monster completamente nuova, costruita attorno al recentissimo bicilindrico a V di 890 cc. Noi di Motorbox la proveremo a breve, per cui restate connessi.

Nuovo Ducati Monster 2026: 3/4 anteriore

Nel frattempo, per accendere la fiammella della più classica discussione da bar, abbiamo deciso di metterla a confronto con le rivali a lei più affini: Aprilia Tuono 660 Factory, Kawasaki Z900, KTM 990 Duke, Triumph Street Triple 765 R, Yamaha MT-09. Si tratta naturalmente di una... sfida a distanza: prezzi, dotazione, valori di coppia e potenza, peso, altezza sella e molto altro. Visto che, per il momento, non abbiamo idea di quali sensazioni offra alla guida, iniziamo a farci un'idea dei valori in campo valutando tutto il resto. E se vuoi cogliere l'occasione per un ripasso sulle qualità di alcune delle naked in gioco, ecco quali abbiamo già guidato:

Ducati Monster 2026 contro tutti: in foto, la Yamaha MT-09

Ducati Monster 2026: la sfida con le migliori naked ''medie'' rivalidy''

  Aprilia Tuono 660 FactoryDucati MonsterKawasaki Z900KTM 990 DukeTriumph Street Triple 765 RYamaha MT-09
Prezzo f.c. 13.000 euro 12.890 euro 9.990 euro 12.990 euro 10.800 euro 11.000 euro
Motore Bicilindrico in linea, 659 cc Bicilindrico a V di 90°, 890 cc Quadricilindrico in linea, 948 cc Bicilindrico in linea, 947 cc Tricilindrico in linea, 765 cc Tricilindrico in linea, 890 cc
Potenza max / Coppia max 105 CV / 70 Nm 111 CV / 91 Nm 124 CV / 97 Nm 123 CV / 103 Nm 120 CV / 80 Nm 119 CV / 93 Nm
Cambio A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce A sei marce, elettronico bidirezionale A sei marce, elettronico bidirezionale
Frizione Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento Antisaltellamento
Telaio In alluminio In alluminio In acciaio In acciaio In alluminio In alluminio
Forcella / Regolazioni Öhlins / Completamente regolabile Showa / Non regolabile Showa / Regolabile nel precarico e in estensione WP / Regolabile in compressione ed estensione Showa / Completamente regolabile KYB / Completamente regolabile
''Mono'' / Regolazioni Öhlins / Completamente regolabile Showa / Regolabile nel precarico Showa / Regolabile nel precarico e in estensione WP / Regolabile nel precarico e in estensione Showa / Completamente regolabile KYB / Regolabile nel precarico e in estensione
Misura gomme 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55 120/70 - 180/55
Freno anteriore Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 300 mm Pinze KTM ''radiali'', dischi di 300 mm Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 310 mm Pinze Advics ''radiali'', dischi di 298 mm
Interasse 1.370 mm 1.492 mm 1.450 mm 1.476 mm 1.402 mm 1.430 mm
Altezza sella 820 mm 815 mm 830 mm 825 mm 825 mm 825 mm
Peso 181 kg in ordine di marcia 184 kg in ordine di marcia  213 kg in ordine di marcia 189 kg in ordine di marcia 189 kg in ordine di marcia 193 kg col pieno
Capacità serbatoio 15 litri 14 litri 17 litri 14,8 litri 15 litri 14 litri
Sistemi elettronici
  • ABS regolabile
  • Mappature erogazione
  • Controllo di trazione regolabile
  • Controllo impennata regolabile
  • Controllo freno motore regolabile
  • Launch control
  • Cruise control
  • ABS regolabile
  • Mappature erogazione
  • Controllo di trazione regolabile
  • Controllo impennata regolabile
  • Controllo freno motore regolabile
  • Mappature erogazione
  • Controllo di trazione regolabile
  • Cruise control
  • Mappature erogazione
  • Controllo di trazione regolabile
  • Controllo impennata regolabile
  • Mappature erogazione
  • Controllo di trazione regolabile
  • ABS regolabile
  • Mappature erogazione
  • Controllo di trazione regolabile
  • Controllo impennata regolabile
  • Controllo della derapata regolabile
  • Controllo freno motore regolabile
  • Cruise control
Piattaforma inerziale
Display TFT, 5'', con connettività TFT, 5'' TFT, 5'', con connettività TFT, 5'', con connettività Misto LCD / TFT, con connettività TFT, 5'', con connettività
Intervallo tagliandi 12 mesi / 10.000 km 12 mesi / 15.000 km 12 mesi / 12.000 km 12 mesi / 15.000 km 12 mesi / 10.000 km 12 mesi / 10.000 km

Ducati Monster 2026 contro tutti: in foto, la Kawasaki Z900

