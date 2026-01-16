Ducati Monster 2026 contro tutti: il confronto con le migliori naked "medie" rivali

Ducati Monster 2026 - La Casa di Borgo Panigale torna nella mischia di una delle categorie più combattute e apprezzate con una Monster completamente nuova, costruita attorno al recentissimo bicilindrico a V di 890 cc. Noi di Motorbox la proveremo a breve, per cui restate connessi.
Nuovo Ducati Monster 2026: 3/4 anteriore
Nel frattempo, per accendere la fiammella della più classica discussione da bar, abbiamo deciso di metterla a confronto con le rivali a lei più affini: Aprilia Tuono 660 Factory, Kawasaki Z900, KTM 990 Duke, Triumph Street Triple 765 R, Yamaha MT-09. Si tratta naturalmente di una... sfida a distanza: prezzi, dotazione, valori di coppia e potenza, peso, altezza sella e molto altro. Visto che, per il momento, non abbiamo idea di quali sensazioni offra alla guida, iniziamo a farci un'idea dei valori in campo valutando tutto il resto. E se vuoi cogliere l'occasione per un ripasso sulle qualità di alcune delle naked in gioco, ecco quali abbiamo già guidato:
Ducati Monster 2026 contro tutti: in foto, la Yamaha MT-09
Ducati Monster 2026: la sfida con le migliori naked ''medie'' rivalidy''
|Aprilia Tuono 660 Factory
|Ducati Monster
|Kawasaki Z900
|KTM 990 Duke
|Triumph Street Triple 765 R
|Yamaha MT-09
|Prezzo f.c.
|13.000 euro
|12.890 euro
|9.990 euro
|12.990 euro
|10.800 euro
|11.000 euro
|Motore
|Bicilindrico in linea, 659 cc
|Bicilindrico a V di 90°, 890 cc
|Quadricilindrico in linea, 948 cc
|Bicilindrico in linea, 947 cc
|Tricilindrico in linea, 765 cc
|Tricilindrico in linea, 890 cc
|Potenza max / Coppia max
|105 CV / 70 Nm
|111 CV / 91 Nm
|124 CV / 97 Nm
|123 CV / 103 Nm
|120 CV / 80 Nm
|119 CV / 93 Nm
|Cambio
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|A sei marce, elettronico bidirezionale
|Frizione
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Antisaltellamento
|Telaio
|In alluminio
|In alluminio
|In acciaio
|In acciaio
|In alluminio
|In alluminio
|Forcella / Regolazioni
|Öhlins / Completamente regolabile
|Showa / Non regolabile
|Showa / Regolabile nel precarico e in estensione
|WP / Regolabile in compressione ed estensione
|Showa / Completamente regolabile
|KYB / Completamente regolabile
|''Mono'' / Regolazioni
|Öhlins / Completamente regolabile
|Showa / Regolabile nel precarico
|Showa / Regolabile nel precarico e in estensione
|WP / Regolabile nel precarico e in estensione
|Showa / Completamente regolabile
|KYB / Regolabile nel precarico e in estensione
|Misura gomme
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|120/70 - 180/55
|Freno anteriore
|Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm
|Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 320 mm
|Pinze Nissin ''radiali'', dischi di 300 mm
|Pinze KTM ''radiali'', dischi di 300 mm
|Pinze Brembo ''radiali'', dischi di 310 mm
|Pinze Advics ''radiali'', dischi di 298 mm
|Interasse
|1.370 mm
|1.492 mm
|1.450 mm
|1.476 mm
|1.402 mm
|1.430 mm
|Altezza sella
|820 mm
|815 mm
|830 mm
|825 mm
|825 mm
|825 mm
|Peso
|181 kg in ordine di marcia
|184 kg in ordine di marcia
|213 kg in ordine di marcia
|189 kg in ordine di marcia
|189 kg in ordine di marcia
|193 kg col pieno
|Capacità serbatoio
|15 litri
|14 litri
|17 litri
|14,8 litri
|15 litri
|14 litri
|Sistemi elettronici
|Piattaforma inerziale
|Sì
|Sì
|Sì
|Sì
|Sì
|Sì
|Display
|TFT, 5'', con connettività
|TFT, 5''
|TFT, 5'', con connettività
|TFT, 5'', con connettività
|Misto LCD / TFT, con connettività
|TFT, 5'', con connettività
|Intervallo tagliandi
|12 mesi / 10.000 km
|12 mesi / 15.000 km
|12 mesi / 12.000 km
|12 mesi / 15.000 km
|12 mesi / 10.000 km
|12 mesi / 10.000 km
Ducati Monster 2026 contro tutti: in foto, la Kawasaki Z900