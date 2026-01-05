Il mercato moto e scooterdel 2025 divide. Da una parte la ''frenata'' delle due ruote a marce, dall'altra la crescita – nonostante il surplus di immatricolazioni dello scorso anno – degli automatici. Scopriamo i dati del mercato, le moto e gli scooter più venduti nel 2025.
Mercato moto 2025: i dati
Honda SH125i/SH150i 2026 in rosso
Il risultato complessivo del mercato moto 2025 risente ancora dell’effetto fine serie Euro 5: alla fine dello scorso anno le immatricolazioni erano state 373.344, il miglior risultato dal 2011. Ovvio che, confrontandosi con un anno passato così prolifico, non sia facile stare al passo. Il confronto tra il mese di dicembre 2024 e quello di dicembre 2025, vede crollare il secondo a -62,10%: 11.213 le unità vendute, con i ciclomotori in forte sofferenza a -74,21% (774 unità), gli scooter a -39,91% (5.906 unità) e le moto che registrano -72,95%, per 4.533 immatricolazioni. Il 2025 non va poi così male e chiude con un totale di 345.287 veicoli immatricolati, per una flessione complessiva del 7,52%.
Mercato 2025: le vendite di moto, scooter, ciclomotori ed elettrici
Il peggior risultato del mercato 2025, come prevedibile, è dei ciclomotori, in crisi per tutto il periodo: i cinquantini perdono quasi un terzo del mercato (-31,93%) con 13.764 unità. Dietro di loro si poizionano le moto, che registrano un calo del 19,22% e 134.480 unità targate. Gli scooter, per tutto il 2025 vero traino del settore, fanno segnare +5,57% e 197.043 immatricolazioni. Il mercato delle due ruote elettriche chiude il 2025 in negativo: -15,82% e 8.561 veicoli immatricolati. Il calo più consistente è a danno dei ciclomotori elettrici, che diminuiscono del 27,22% (2.994 unità). Meno peggio gli scooter elettrici: -13,95% e 4.850 unità.
Mercato 2025: le moto più vendute
Le moto più vendute nel 2025 si confermano essere le BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure. Honda Transalp 750 deve arrendersi al 3° gradino del podio, mentre Yamaha Tracer 9 si piazza al 4° posto, tallonata dall'altra best seller di Iwata, la MT-07. Una classifica corta dal 2° al 10° posto, appena 800 pezzi, con Honda Africa Twin, Cfmoto 450MT, Yamaha Ténéré 700, Ducati Multistrada V4 e Kawasaki Z900 – che scalza la TRK 702 – a chiudere la Top10.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Dic 2025
|1
|BMW
|R 1300 GS
|ADVENTURE OFF
|3.977
|2
|BMW
|R 1300 GS ADVENTURE
|ADVENTURE OFF
|2.986
|3
|HONDA
|XL 750 TRANSALP
|ADVENTURE ON
|2.920
|4
|YAMAHA
|TRACER 9
|TURISMO
|2.844
|5
|YAMAHA
|MT-07
|NAKED
|2.714
|6
|HONDA
|AFRICA TWIN
|ADVENTURE OFF
|2.693
|7
|CFMOTO
|450MT
|ADVENTURE OFF
|2.371
|8
|YAMAHA
|TENERE 700
|ADVENTURE OFF
|2.182
|9
|DUCATI
|MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S
|TURISMO
|2.174
|10
|KAWASAKI
|Z 900
|NAKED
|2.170
|11
|BENELLI
|TRK 702 / TRK 702 X
|ADVENTURE ON
|2.132
|12
|HONDA
|NC 750 X
|ADVENTURE ON
|1.932
|13
|VOGE
|BRIVIDO 125R
|NAKED
|1.914
|14
|YAMAHA
|MT-09
|NAKED
|1.863
|15
|HONDA
|GB350S
|CLASSIC
|1.683
|16
|VOGE
|VALICO 625DSX
|ADVENTURE ON
|1.515
|17
|KAWASAKI
|VERSYS 650
|TURISMO
|1.471
|18
|VOGE
|VALICO 900DSX
|ADVENTURE ON
|1.352
|19
|MOTO GUZZI
|V7
|CLASSIC
|1.321
|20
|KAWASAKI
|Z 650
|NAKED
|1.320
|21
|VOGE
|VALICO 525DSX
|ADVENTURE ON
|1.253
|22
|CFMOTO
|800MT
|ADVENTURE ON
|1.233
|23
|HONDA
|CB 750 HORNET
|NAKED
|1.230
|24
|HONDA
|CB 1000 HORNET
|NAKED
|1.209
|25
|ROYAL ENFIELD
|GUERRILLA 450
|CLASSIC
|1.110
|26
|ROYAL ENFIELD
|HIMALAYAN 452
|ADVENTURE OFF
|1.099
|27
|MOTO MORINI
|X-CAPE 700
|ADVENTURE ON
|1.081
|28
|DUCATI
|MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S
|TURISMO
|1.072
|29
|DUCATI
|SCRAMBLER 800
|CLASSIC
|1.037
|30
|BMW
|F 900 XR
|ADVENTURE ON
|1.030
|Fonte dati: MIT
|Elaborato da UNRAE per ANCMA
Mercato 2025: gli scooter più venduti
Anche il mercato scooter 2025 non riserva sorprese. Nella parte alta della classifica è la famiglia SH che domina in lungo e in largo: il migliore è SH125i, seguito da SH350i – trovate qui la mia prova dello scooter Honda – e SH150i. Anche al 4° posto c'è la Casa di Tokio, col maxi X-ADV, mentre Piaggio piazza il suo eterno Liberty 125 al 5° e un altro ruota alta, Kymco People 125 S, è al 6°. A chiudere la Top10, proprio come lo scorso mese, sono Honda ADV350, Kymco Agility 125 S, Voge Sfida SR16 e Yamaha XMax 300.
|Rank
|Marca
|Modello
|Segmento
|Totale Gen-Dic 2025
|1
|HONDA ITALIA
|SH 125
|SCOOTER
|19.294
|2
|HONDA ITALIA
|SH 350
|SCOOTER
|11.201
|3
|HONDA ITALIA
|SH 150
|SCOOTER
|10.126
|4
|HONDA
|X-ADV 750
|SCOOTER
|7.737
|5
|PIAGGIO
|LIBERTY 125 ABS
|SCOOTER
|7.712
|6
|KYMCO
|PEOPLE S 125
|SCOOTER
|6.533
|7
|HONDA ITALIA
|ADV 350
|SCOOTER
|6.039
|8
|KYMCO
|AGILITY 125 S
|SCOOTER
|5.551
|9
|VOGE
|SFIDA SR16
|SCOOTER
|5.484
|10
|YAMAHA
|XMAX 300
|SCOOTER
|5.097
|11
|YAMAHA
|TMAX
|SCOOTER
|5.019
|12
|SYM
|SYMPHONY 125
|SCOOTER
|4.215
|13
|PIAGGIO
|VESPA PRIMAVERA 125
|SCOOTER
|3.936
|14
|HONDA
|FORZA 350
|SCOOTER
|3.830
|15
|PIAGGIO
|VESPA GTS 310
|SCOOTER
|3.758
|16
|HONDA
|SH MODE 125
|SCOOTER
|3.649
|17
|PIAGGIO
|BEVERLY 310 HPE
|SCOOTER
|3.580
|18
|PIAGGIO
|MEDLEY 125
|SCOOTER
|3.576
|19
|ZONTES
|ZT368T-G
|SCOOTER
|3.532
|20
|PIAGGIO
|BEVERLY 400
|SCOOTER
|3.142
|21
|YAMAHA
|NMAX 125
|SCOOTER
|2.881
|22
|SYM
|SYMPHONY 125 ST
|SCOOTER
|2.719
|23
|SYM
|SYMPHONY 125 SR
|SCOOTER
|2.511
|24
|SYM
|SYMPHONY 200 ST
|SCOOTER
|2.301
|25
|SYM
|ADX 300
|SCOOTER
|2.240
|26
|KYMCO
|PEOPLE S 200
|SCOOTER
|2.051
|27
|PIAGGIO
|MEDLEY 200
|SCOOTER
|1.985
|28
|KYMCO
|AGILITY 125 R16
|SCOOTER
|1.962
|29
|VOGE
|SFIDA SR1 ADV
|SCOOTER
|1.921
|30
|HONDA ITALIA
|VISION 110
|SCOOTER
|1.540
|Fonte dati: MIT
|Elaborato da UNRAE per ANCMA