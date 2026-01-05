Mercato moto 2025

Il mercato delle due ruote soffre l'effetto "fine serie" e, rispetto al 2024, chiude a -7,5%: le moto e gli scooter più venduti

Il mercato moto e scooterdel 2025 divide. Da una parte la ''frenata'' delle due ruote a marce, dall'altra la crescita – nonostante il surplus di immatricolazioni dello scorso anno – degli automatici. Scopriamo i dati del mercato, le moto e gli scooter più venduti nel 2025.

Mercato moto 2025: i dati

Honda SH125i/SH150i 2026 in rosso

Il risultato complessivo del mercato moto 2025 risente ancora dell’effetto fine serie Euro 5: alla fine dello scorso anno le immatricolazioni erano state 373.344, il miglior risultato dal 2011. Ovvio che, confrontandosi con un anno passato così prolifico, non sia facile stare al passo. Il confronto tra il mese di dicembre 2024 e quello di dicembre 2025, vede crollare il secondo a -62,10%: 11.213 le unità vendute, con i ciclomotori in forte sofferenza a -74,21% (774 unità), gli scooter a -39,91% (5.906 unità) e le moto che registrano -72,95%, per 4.533 immatricolazioni. Il 2025 non va poi così male e chiude con un totale di 345.287 veicoli immatricolati, per una flessione complessiva del 7,52%. 

Mercato 2025: le vendite di moto, scooter, ciclomotori ed elettrici

Il peggior risultato del mercato 2025, come prevedibile, è dei ciclomotori, in crisi per tutto il periodo: i cinquantini perdono quasi un terzo del mercato (-31,93%) con 13.764 unità. Dietro di loro si poizionano le moto, che registrano un calo del 19,22% e 134.480 unità targate. Gli scooter, per tutto il 2025 vero traino del settore, fanno segnare +5,57% e 197.043 immatricolazioni. Il mercato delle due ruote elettriche chiude il 2025 in negativo: -15,82% e 8.561 veicoli immatricolati. Il calo più consistente è a danno dei ciclomotori elettrici, che diminuiscono del 27,22% (2.994 unità). Meno peggio gli scooter elettrici: -13,95% e 4.850 unità.

Mercato 2025: le moto più vendute

Nuova BMW R 1300 GS Adventure

Le moto più vendute nel 2025 si confermano essere le BMW R 1300 GS e R 1300 GS Adventure. Honda Transalp 750 deve arrendersi al 3° gradino del podio, mentre Yamaha Tracer 9 si piazza al 4° posto, tallonata dall'altra best seller di Iwata, la MT-07. Una classifica corta dal 2° al 10° posto, appena 800 pezzi, con Honda Africa Twin, Cfmoto 450MT, Yamaha Ténéré 700, Ducati Multistrada V4 e Kawasaki Z900 – che scalza la TRK 702 – a chiudere la Top10.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Dic 2025
1BMWR 1300 GSADVENTURE OFF3.977
2BMWR 1300 GS ADVENTUREADVENTURE OFF2.986
3HONDAXL 750 TRANSALPADVENTURE ON2.920
4YAMAHATRACER 9TURISMO2.844
5YAMAHAMT-07NAKED2.714
6HONDAAFRICA TWINADVENTURE OFF2.693
7CFMOTO450MTADVENTURE OFF2.371
8YAMAHATENERE 700ADVENTURE OFF2.182
9DUCATIMULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 STURISMO2.174
10KAWASAKIZ 900NAKED2.170
11BENELLITRK 702 / TRK 702 XADVENTURE ON2.132
12HONDANC 750 XADVENTURE ON1.932
13VOGEBRIVIDO 125RNAKED1.914
14YAMAHAMT-09NAKED1.863
15HONDAGB350SCLASSIC1.683
16VOGEVALICO 625DSXADVENTURE ON1.515
17KAWASAKIVERSYS 650TURISMO1.471
18VOGEVALICO 900DSXADVENTURE ON1.352
19MOTO GUZZIV7CLASSIC1.321
20KAWASAKIZ 650NAKED1.320
21VOGEVALICO 525DSXADVENTURE ON1.253
22CFMOTO800MTADVENTURE ON1.233
23HONDACB 750 HORNETNAKED1.230
24HONDACB 1000 HORNETNAKED1.209
25ROYAL ENFIELDGUERRILLA 450CLASSIC1.110
26ROYAL ENFIELDHIMALAYAN 452ADVENTURE OFF1.099
27MOTO MORINIX-CAPE 700ADVENTURE ON1.081
28DUCATIMULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2STURISMO1.072
29DUCATISCRAMBLER 800CLASSIC1.037
30BMWF 900 XRADVENTURE ON1.030
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA

Mercato 2025: gli scooter più venduti

Anche il mercato scooter 2025 non riserva sorprese. Nella parte alta della classifica è la famiglia SH che domina in lungo e in largo: il migliore è SH125i, seguito da SH350i – trovate qui la mia prova dello scooter Honda – e SH150i. Anche al 4° posto c'è la Casa di Tokio, col maxi X-ADV, mentre Piaggio piazza il suo eterno Liberty 125 al 5° e un altro ruota alta, Kymco People 125 S, è al 6°. A chiudere la Top10, proprio come lo scorso mese, sono Honda ADV350, Kymco Agility 125 S, Voge Sfida SR16 e Yamaha XMax 300.

RankMarcaModelloSegmentoTotale Gen-Dic 2025
1HONDA ITALIASH 125SCOOTER19.294
2HONDA ITALIASH 350SCOOTER11.201
3HONDA ITALIASH 150SCOOTER10.126
4HONDAX-ADV 750SCOOTER7.737
5PIAGGIOLIBERTY 125 ABSSCOOTER7.712
6KYMCOPEOPLE S 125SCOOTER6.533
7HONDA ITALIAADV 350SCOOTER6.039
8KYMCOAGILITY 125 SSCOOTER5.551
9VOGESFIDA SR16SCOOTER5.484
10YAMAHAXMAX 300SCOOTER5.097
11YAMAHATMAXSCOOTER5.019
12SYMSYMPHONY 125SCOOTER4.215
13PIAGGIOVESPA PRIMAVERA 125SCOOTER3.936
14HONDAFORZA 350SCOOTER3.830
15PIAGGIOVESPA GTS 310SCOOTER3.758
16HONDASH MODE 125SCOOTER3.649
17PIAGGIOBEVERLY 310 HPESCOOTER3.580
18PIAGGIOMEDLEY 125SCOOTER3.576
19ZONTESZT368T-GSCOOTER3.532
20PIAGGIOBEVERLY 400SCOOTER3.142
21YAMAHANMAX 125SCOOTER2.881
22SYMSYMPHONY 125 STSCOOTER2.719
23SYMSYMPHONY 125 SRSCOOTER2.511
24SYMSYMPHONY 200 STSCOOTER2.301
25SYMADX 300SCOOTER2.240
26KYMCOPEOPLE S 200SCOOTER2.051
27PIAGGIOMEDLEY 200SCOOTER1.985
28KYMCOAGILITY 125 R16SCOOTER1.962
29VOGESFIDA SR1 ADVSCOOTER1.921
30HONDA ITALIAVISION 110SCOOTER1.540
 
Fonte dati: MIT
Elaborato da UNRAE per ANCMA
