MV Agusta F3 R 2026: ecco quanto costa la supersportiva

MV Agusta F3 R 2026 è la porta d'accesso al mondo delle supersportive di Schiranna: scopriamo colori e prezzo della moto

MV Agusta F3 R 2026, porta d'accesso al mondo delle supersportive made in Schiranna, si riconferma nella tecnica anche con il nuovo model year: scopriamo colori e prezzo della carenata.

MV Agusta F3 R 2026: colori e prezzo

MV Agusta F3 R 2026: vista laterale

La F3 R 2026 resta tecnicamente invariata – qui i dati completi sull'ultimo aggiornamento – con il suo motore 3 cilindri in linea da 798 cc per 147 CV di potenza massima, 88 Nm di coppia massima e una velocità di 240 km/h, il tutto con un peso di 192,5 kg in ordine di marcia (senza carburante, il serbatoio è da 16,5 litri). Per la F3 R 2026 una sola livrea, la Rosso Ago, e un prezzo a partire da 19.500 euro franco concessionario. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di MV Agusta, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/01/2026