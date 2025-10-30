MV Agusta: intervista al CEO Luca Martin, tra novità EICMA e il futuro del brand

In occasione della presentazione alla stampa italiana della nuova MV Agusta Brutale, ho avuto modo di fare due domande a Luca Martin, CEO del marchio varesino, cercando di capire cosa rappresenta la nuova Brutale per MV e non solo. Infatti, oltre a presentare il nuovo modello, questa riunione con i giornalisti è stata anche un occasione per annunciare le nuove strategie, tra riposizionamento sul mercato e assistenza alla clientela, attraverso i 5 anni di garanzia - offerti su tutta la gamma 2024 e sulle novità future - e un nuovo accordo di distribuzione dei ricambi presso le officine in tempi ridotti (tallone d'Achille delle gestioni passate di MV) con un importante partner leader globale nella logistica. Trovate l'intevista integrale nel video qui sotto.

Il futuro di MV, tra nuovi prodotti e maggior assistenza

Un momento dell'intervista a Luca Martin, CEO di MV Agusta

Dunque, stando alle parole di Luca Martin, MV Agusta punta a riacquisire la fiducia dei suoi appassionati lavorando sulla cura del post vendita, nella speranza che questo non rappresenti più un punto debole per la Casa di Schiranna, espandere ancora la rete vendita nei mercati strategici (come quello USA) e attirare nuovi clienti allo storico marchio italiano posizionando le moto in maniera più competitiva in termini di prezzo nei rispettivi segmenti di mercato, come abbiamo avuto modo di notare con la Brutale 800 e la nuova Enduro Veloce 2026, che allo stesso prezzo del passato vede arricchire in maniera sensibile la sua dotazione di serie. Basterà? Solo il tempo potrà dirlo, io da appassionato e italiano faccio il tifo per ''Emmevi''.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Danilo Chissalè, 03/11/2025