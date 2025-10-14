Nuova MV Agusta Brutale 950 2026: ecco cosa sappiamo

MV Agusta ha annunciato pochi giorni fa l'arrivo della nuova Brutale 950 2026, moto che sarà mostrata in occasione di EICMA. Nel frattempo, però, c'è chi tra i colleghi ha avuto occasione di fare un giretto col prototipo della moto: scopriamo quali sono le prime sensazioni sulla nuova naked.

Nuova MV Agusta Brutale 950 2026: dati tecnici ed impressioni

MV Agusta Brutale 950 2026: il prototipo nella foto di Moto.it

La stragrande maggioranza dei dati tecnici della nuova MV Agusta Brutale 950 sono ancora segreti. Si sa che sarà equipaggiata col 3 cilindri da 931 cc già utilizzato dalla Enduro Veloce: sulla maxi enduro 124 CV a 10.000 giri e 102 Nm a 7.000 giri, con l'85% della coppia disponibile già da 3.000 giri/min. Dopo che il primo ''muletto'' è uscito allo scoperto possiamo però andare un po' oltre e immaginare come sarà la prossima Brutale 950. La nuova naked di MV Agusta mantiene sostanzialmente intatto il look da Brutale, tra faro oblungo inclinato all'indietro, forcellone monobraccio e codino tronco. Il serbatoio ''perde'' le alette, ma sembra più prominente che sull'attuale generazione. Ergonomicamente la nuova Brutale 950 dà l'idea di avere una sella più bassa, più ampia longitudinalmente e anche più imbottita – guardate, sotto, la Brutale 800 RR SCS che ho guidato anni fa – a tutto vantaggio di abitabilità e comfort, anche per il passeggero.

Nuova MV Agusta Brutale 950 2026: uguale, ma tutta diversa

MV Agusta Brutale 800 RR SCS 2021: vista laterale sinistra

Apparentemente la nuova Brutale 950 potrebbe sembrare soltanto rivista rispetto all'attuale Brutale 800: telaio tubolare con piastre laterali in alluminio, forcellone e sospensioni sembrerebbero tali e quali a quelli della 800. Invece sono tutti diversi. Secondo quanto affermato da Federico Macario, Product Specialist di MV Agusta, ''Solo il 5% della ''vecchia'' è trasferibile sulla nuova''. Una Brutale 950 che quindi si rinnova ben oltre il nuovo 3 cilindri, ma anche a livello di ciclistica ed ergonomia (l'elettronica resta top secret). Ciò che è visibile all'occhio dice che certamente sono nuove le pinze Brembo Stylema, così come il trattamento degli steli forcella ''color oro'' di uno dei due esemplari provati dai colleghi (sarà la Serie Oro?).

Nuova MV Agusta Brutale 950 2026: cosa dicono dopo la prova

Quel che emerge della nuova Brutale 950 dopo questo primo test è che si tratta di una moto meno estrema, più accogliente della 800. Al tempo stesso sembra che la nuova naked MV Agusta sia anche meno affilata in movimento, con sospensioni più capaci di copiare e una maggiore stabilità rispetto al guizzo che ha reso celebri le Brutale. Il motore è sempre un 3 cilindri ma l'aumento di cilindrata e il carattere più corposo sotto del nuovo 950 renderà probabilmente la nuova nuda più sfruttabile, meno rabbiosa nell'erogazione (si stimano potenze nell'ordine dei 140-150 CV).

Nuova MV Agusta Brutale 950 2026: data di arrivo

La nuova Brtuale 950 2026 sarà presentata il prossimo 3 novembre ed esposta a EICMA con la versione Serie Oro. Vi racconteremo tutto dal Salone, restate collegati.

