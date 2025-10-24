Sartoria Meccanica, il massimo livello di artigianalità per MV Agusta

MV Agusta presenta Sartoria Meccanica, il programma di personalizzazione più sofisticato e prestigioso mai ideato dal marchio di Schiranna

Opere d’arte, spesso così vengono definite le moto di MV Agusta. Un aggettivo che s’addice ai modelli di serie, figurarsi alle serie limitate speciali che negli anni si sono susseguite (spesso anche per dar nuova linfa nei momenti di “stanca” dal punto di vista dei nuovi progetti). Dalle moto dedicate ad Ago, a quelle celebrative degli ottant’anni di storia, fino a quelle dedicate ai circuiti. Ma la vera opera d’arte spesso è un oggetto unico, così come potranno essere da oggi anche le MV Agusta del programma “Sartoria Meccanica”, il massimo livello di artigianalità e personalizzazione del marchio di Schiranna.

Guidati nella personalizzazione dal Centro Stile dei capolavori

Nel programma Sartoria Meccanica confluiscono tutto il know-how e l’esperienza del Centro Stile MV Agusta, nuovamente operativo a Schiranna. Ogni componente — dai materiali alle finiture, dai colori alle soluzioni tecniche — viene studiato nei minimi dettagli per soddisfare le richieste più esigenti, a patto che siano tecnicamente fattibili… e legali, trasformando ogni moto in un autentico oggetto d’arte.

La personalizzazione, come funziona Sartoria Meccanica

MV Agusta Sartoria Meccanica, i dettagli vengono pensati con il cliente

Il percorso di Sartoria Meccanica inizia con un incontro diretto tra il cliente e il team di designer MV Agusta. In un epoca di configuratori web e intelligenza artificiale, MV prende la direzione opposta. Esistono tre diversi livelli di personalizzazione:

Sartoria Meccanica Essenziale

Permette di creare colorazioni e grafiche esclusive, scegliere i materiali della sella e definire liberamente l’aspetto estetico della moto.

Sartoria Meccanica Ricercato

Porta la personalizzazione a un livello superiore, consentendo di intervenire anche su elementi tecnici come telaio, forcellone e piastre, oltre a offrire la possibilità di selezionare i cerchi preferiti.

Sartoria Meccanica Iconico

Rappresenta la massima espressione del programma, senza limiti di creatività. Include tutte le opzioni precedenti e aggiunge componenti ad alte prestazioni, soluzioni tecniche su misura, casco coordinato con la grafica della moto e cavalletto personalizzato. Con questo livello, ogni MV Agusta diventa una tela bianca su cui il cliente, insieme a designer e ingegneri, può realizzare la propria opera d’arte su due ruote.

Ogni esemplare viene accompagnato da un certificato di autenticità e da una targhetta con il logo Sartoria Meccanica, a testimonianza della sua unicità One-of-One.

Le parole del CEO Luca Martin

“In MV Agusta il cliente è sempre al centro del nostro lavoro. Sartoria Meccanica incarna il nostro impegno nel creare non solo motociclette eccezionali, ma esperienze uniche, costruite attorno alla passione e alla visione di ogni persona. È un privilegio collaborare con i nostri clienti per trasformare i loro sogni motociclistici in realtà.”

Garanzia e qualità

MV Agusta Sartoria Meccanica, l'unicità è certificata da targa e certificato dedicato

Tutti i modelli realizzati attraverso Sartoria Meccanica godono della garanzia ufficiale MV Agusta di 5 anni.



Pubblicato da Danilo Chissalè, 24/10/2025