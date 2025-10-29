MV Agusta presenta Enduro Veloce 2026: più ricca, non più cara. Le novità

MV Agusta Enduro Veloce si aggiorna al model year 2026. Aggiornamento di colori ma anche una dotazione più ricca, col prezzo che resta fermo. Scopriamo tutte le novità.

MV Agusta Enduro Veloce 2026: novità, data di arrivo e prezzo

MV Agusta Enduro Veloce 2026

MV Agusta Enduro Veloce model year 2026 non cambia le regole, dal punto di vista tecnico resta sostanzialmente la stessa, confermando il 3 cilindri da 931 cc per 124 CV e 102 Nm, sospensioni Sachs a lunga escursione, cerchi da 21'' e 18'', freni Brembo di alta gamma, il tutto con una ricca dotazione elettronica tra cambio quickshift, riding mode, ABS Cornering e cruise control, (trovate qui tutti i dati completi). Enduro Veloce 2026 però porta in dote 2 nuove livree, Nero Intenso/Grigio Antracite e Bianco Perlato RC/Blu Nordico. Oltre ciò una dotazione che si fa più ricca, con borse laterali, cavalletto centrale, barre di protezione, fari supplementari e nuovi pneumatici Bridgestone AT41 adatti sia alla strada che al fuoristrada (leggero). Nuova MV Agusta Enduro Veloce model year 2026 mantiene inalterato il prezzo, a quota 19.900 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 30/10/2025