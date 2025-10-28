MV Agusta presenta la Brutale 800 2026: ma non doveva arrivare la nuova?

MV Agusta presenta la Brutale 800 2026. Un po' un colpo di scena visto l'annuncio della nuova Brutale 950, eppure la famosa naked è stata aggiornata per rappresentare la ''Porta d’ingresso all’universo MV Agusta''. Scopriamo come cambia e quanto costa.

MV Agusta Brutale 800 2026: novità, caratteristiche

La Brutale 800 2026 conferma il 3 cilindri con albero motore controrotante da 798 cc, ora Euro 5+, capace di 113 CV a 11.000 giri/min e 85 Nm di coppia a 7.500 giri/min. Il cambio a 6 rapporti è dotato di EAS, il sistema Electronic Assisted Shift, per cambiate senza l'utilizzo della frizione. Sul fronte elettronica troviamo luci full LED, DRL e faro anteriore con funzione cornering, ride-by-wire e piattaforma inerziale a 6 assi con controllo di trazione, ABS Cornering e funzione Rear Lift Mitigation (RLM). Sono presenti 4 modalità di guida – Rain, Sport, Race e Custom – per personalizzare la risposta dell’acceleratore, l’erogazione della potenza e le impostazioni del traction control. Non mancano display TFT da 5,5'' dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, cruise control e l’app MV Ride. Il nuovo Advanced Connectivity Device, di serie sulla Brutale 800, include un sistema antifurto integrato, geolocalizzazione e funzione SMS di emergenza.

Ciclistica

Il telaio della Brutale 800 2026 è ancora il traliccio in acciaio, abbinato a un forcellone monobraccio e a sospensioni completamente regolabili, una forcella Marzocchi da 43 mm con escursione di 125 mm e un monoammortizzatore Sachs da 130 mm. L’impianto frenante si affida a nuove pinze anteriori Brembo M4.32 con dischi flottanti da 320 mm, affiancate da una pinza posteriore Brembo con disco da 220 mm. Le pompe freno e frizione, invece, sono Nissin. I cerchi da 17'' in lega d'alluminio della Brutale 800 2026 montano pneumatici Bridgestone S22 in misura 120/70 e 180/55 posteriore, col peso in ordine di marcia di 194 kg (senza carburante).

MV Agusta Brutale 800 2026: data di arrivo e prezzo

MV Agusta Brutale 800 2026 debutta nella nuova colorazione Rosso Ago Opaco (Matt) ed è in vendita, con 5 anni di garanzia, al prezzo di 12.600 euro.

