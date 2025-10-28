Moto novità 2026

MV Agusta presenta la Brutale 800 2026: ma non doveva arrivare la nuova?

Michele Perrino, il 28/10/25

1 ora fa - MV Agusta Brutale 800 si aggiorna al model year 2026: e dov'è la 950?

MV Agusta presenta la Brutale 800 model year 2026, ora Euro 5+, proposta come moto di ingresso in gamma. Allora la 950 arriva!

MV Agusta presenta la Brutale 800 2026. Un po' un colpo di scena visto l'annuncio della nuova Brutale 950, eppure la famosa naked è stata aggiornata per rappresentare la ''Porta d’ingresso all’universo MV Agusta''. Scopriamo come cambia e quanto costa.

MV Agusta Brutale 800 2026: novità, caratteristiche

La Brutale 800 2026 conferma il 3 cilindri con albero motore controrotante da 798 cc, ora Euro 5+, capace di 113 CV a 11.000 giri/min e 85 Nm di coppia a 7.500 giri/min. Il cambio a 6 rapporti è dotato di EAS, il sistema Electronic Assisted Shift, per cambiate senza l'utilizzo della frizione. Sul fronte elettronica troviamo luci full LED, DRL e faro anteriore con funzione cornering, ride-by-wire e piattaforma inerziale a 6 assi con controllo di trazione, ABS Cornering e funzione Rear Lift Mitigation (RLM). Sono presenti 4 modalità di guida – Rain, Sport, Race e Custom – per personalizzare la risposta dell’acceleratore, l’erogazione della potenza e le impostazioni del traction control. Non mancano display TFT da 5,5'' dotato di connettività Wi-Fi e Bluetooth, cruise control e l’app MV Ride. Il nuovo Advanced Connectivity Device, di serie sulla Brutale 800, include un sistema antifurto integrato, geolocalizzazione e funzione SMS di emergenza.

Ciclistica

Il telaio della Brutale 800 2026 è ancora il traliccio in acciaio, abbinato a un forcellone monobraccio e a sospensioni completamente regolabili, una forcella Marzocchi da 43 mm con escursione di 125 mm e un monoammortizzatore Sachs da 130 mm. L’impianto frenante si affida a nuove pinze anteriori Brembo M4.32 con dischi flottanti da 320 mm, affiancate da una pinza posteriore Brembo con disco da 220 mm. Le pompe freno e frizione, invece, sono Nissin. I cerchi da 17'' in lega d'alluminio della Brutale 800 2026 montano pneumatici Bridgestone S22 in misura 120/70 e 180/55 posteriore, col peso in ordine di marcia di 194 kg (senza carburante).

MV Agusta Brutale 800 2026: data di arrivo e prezzo

MV Agusta Brutale 800 2026 debutta nella nuova colorazione Rosso Ago Opaco (Matt) ed è in vendita, con 5 anni di garanzia, al prezzo di 12.600 euro.

Pubblicato da Michele Perrino, 28/10/2025
