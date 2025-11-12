Nuova MV Brutale Serie Oro, ecco il prezzo della serie limitata

Della nuova MV Agusta Brutale Serie Oro vi abbiamo parlato la scorsa settimana, pochi giorni prima dell'apertura dei cancelli di EICMA. Una naked centrale nei piani futuri di MV Agusta, come ci ha raccontato ai nostri microfoni anche il CEO Luca Martin, non solo dal punto di vista tecnico ma anche come posizionamento sul mercato. Moto da sogno ma più accessibili, ecco forse non per la limitatissima Serie Oro, probabilmente più accessibile rispetto ad altre ''First Edition'' delle novità prodotte a Schiranna ma pur sempre alla portata di pochi.

Ecco quanto costa la nuova Brutale Serie Oro

La Brutale Serie Oro verrà prodotta in soli 300 esemplari

La naked media (quasi maxi, date le prestazioni) sarà prodotta, come annunciato in fase di presentazione, in soli 300 esemplari limitati e numerati per garantire l'esclusività tipica delle ''Serie Oro''. Il prezzo? Beh a voi il giudizio, la cifra esatta è di 27.000 euro. E ora facciamo un po' di speculazioni: se la serie limitata - impreziosita da componentistica di alto livello - si posiziona a questa cifra, quanto costerà la nuova Brutale 2026 di serie? Io mi gioco una cifra compresa tra i 19 e i 20 mila euro, ma può anche darsi che questa sia leggermente inferiore. State sintonizzati, appena lo sapremo non tarderemo a comunicarlo.

VEDI ANCHE