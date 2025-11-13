MV Agusta svela le caratteristiche del motore 5 cilindri. Lo vedremo su una nuova moto

Il nuovo motore 5 cilindri di MV Agusta esce allo scoperto e, dopo la prima assoluta a EICMA, ora ci svela i suoi numeri. Scopriamo il nuovo propulsore di Schiranna e su quale moto sarà introdotto.

MV Agusta 5 cilindri: potenza, cilindrata e peso. Su quale moto sarà montato?

Il nuovo motore a 5 cilindri di MV, con una cilindrata compresa tra 850 cc e 1.150 cc, sarà in grado di erogare fino a 240 CV di potenza a oltre 16.000 giri/min e 135 Nm di coppia a 8.500 giri/min. Numeri davvero impressionanti, abbinati a sofisticatezza, grazie a pompe dell’acqua e dell’olio elettriche, il tutto con un peso inferiore ai 60 kg.

Caratteristiche

Per il 5 cilindri MV Agusta niente fasatura variabile ma, grazie al particolare ordine di accensione a 5 cilindri e al particolare schema dell’albero motore — con un albero motore anteriore a 3 cilindri e uno posteriore a 2 cilindri in configurazione “a U” — una ''straordinaria fluidità e una riduzione significativa delle vibrazioni'' il tutto ''garantendo un livello di raffinatezza e bilanciamento dinamico senza precedenti'', recita il comunicato di MV. Per via della sua conformazione il nuovo 5 cilindri MV Agusta sarà più stretto di un 4 cilindri in linea e più corto di un V4, ''stabilendo un nuovo punto di riferimento in termini di compattezza e prestazioni'', dicono ancora da Schiranna. La piattaforma, il cui sviluppo è già in corso all’interno del reparto Ricerca & Sviluppo nella sede del Marchio varesino, è stata progettata per ''ridefinire gli standard in diversi segmenti, dalle supersport alle naked fino alle touring''. Su quale modello arriverà per la sua prima assoluta il nuovo 5 cilindri MV Agusta non è dato saperlo con certezza ma, dalle sponde del Lago di Varese, fanno trapelare che si tratterà di ''un modello altamente atteso, attualmente non presente in gamma, che sarà svelato nei prossimi anni''. Le aspettative, ora, sono alle stelle!

Pubblicato da Michele Perrino, 13/11/2025