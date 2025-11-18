Kawasaki KLE500 e KLE500 SE 2026: ecco quanto costano (in Regno Unito)

Kawasaki ha annunciato i prezzi delle nuove KLE500 e KLE500 SE 2026 per il Regno Unito. Scopriamo quanto costano, Oltremanica, le enduro stradali per patente A2.

Kawasaki KLE500 e KLE500 SE 2026: i prezzi (in UK)

Kawasaki KLE500: una delle colorazioni disponibili

Le nuove KLE500 e KLE500 SE 2026 sono arrivate a EICMA ma il prezzo per l'Italia non è ancora stato ufficializzato. Proviamo a fare delle ipotesi. La nuova Z650S 2026, in vendita da noi al prezzo di 7.490 euro, in UK è proposta all'equivalente di 8.160 euro, vale a dire 670 euro in più. KLE500 e KLE500 SE, invece, sono prezzate 5.999 e 6.599 sterline, l'equivalente rispettivamente di circa 6.800 euro e 7.480 euro. Quanto costeranno le enduro stradali di Kawasaki da noi? Tirando i dadi direi dai circa 7.300 euro della ''base'' ai 7.700 euro della più ricca SE. Per sapere se ci ho visto giusto, dovremo attendere...

18/11/2025