Nuova Kawasaki Z650 2026: ora sappiamo anche il prezzo

Avatar di Danilo Chissalé, il 17/11/25

7 ore fa - Kawasaki dichiara i prezzi delle Z650 2026. Ecco quanto costano standard e S

Svelati i prezzi delle nuove naked Z650 e Z650 S 2026. La standard ha un prezzo stracciato, la S migliora la dotazione e alza (di poco) il prezzo

Kawasaki ufficializza i prezzi delle sue naked Z650 e Z650 S, quest'ultima recentemente presentata a EICMA 2025, rinnovata nell'aspetto e arricchita nella dotazione. Nonstante il suo arrivo, però, la Casa di Akashi ha deciso di tenere entrambe ancora a listino. Scopriamo insieme qual è quella da prendere e quanto costano. 

Le differenze tra Z650 e Z650 S 2026

Kawasaki Z650 S 2026, l'aspetto è più grintoso e simile a quello della sorella Z900

Dal punto di vista tecnico le due nude - entrambe depotenziabili per guida con patente A2 - non si discostano di molto: motore bicilindrico, telaio, sospensioni e freni sono condivisi. Le differenze tra i due modelli stanno nell'estetica (più moderna e simile alla Z900 la S), nella dotazione tecnologica decisamente più moderna - tanto per dirne un paio, arrivano il quickshifter e un nuovo strumento TFT - e nell'ergonomia, con la S meno ''moto da neofita'', grazie alla posizone di guida più moderna e sportiva. 

Colori e prezzi

Partiamo dalla novità, ovvero la Z650 S 2026. L'ultima arrivata verrà proposta in 3 differenti colorazioni:

  • Ebony / Metallic Carbon Gray
  • Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray
  • Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Flat Spark Black

Il prezzo di listino è di 7.490 euro f.c. (IVA Inclusa), solo 100 euro in più rispetto a quanto veniva venduta la versione standard fino a poco tempo fa.

La Z650 base viene venduta solo in bianco

La Z650 ''base'' rimane a listino come opzione low cost, probabilmente per contrastare l'avanzata aggressiva dei brand cinesi, offrendo un prodotto ormai consolidato e ancora molto apprezzato ad un prezzo più competitivo che mai. Per lei solo il bianco come opzione colore, con un prezzo di listino di 6.590 euro. 

Pubblicato da Danilo Chissalè, 17/11/2025
