Nuova Kawasaki Z650 2026: ora sappiamo anche il prezzo

Svelati i prezzi delle nuove naked Z650 e Z650 S 2026. La standard ha un prezzo stracciato, la S migliora la dotazione e alza (di poco) il prezzo

Kawasaki ufficializza i prezzi delle sue naked Z650 e Z650 S, quest'ultima recentemente presentata a EICMA 2025, rinnovata nell'aspetto e arricchita nella dotazione. Nonstante il suo arrivo, però, la Casa di Akashi ha deciso di tenere entrambe ancora a listino. Scopriamo insieme qual è quella da prendere e quanto costano.

Le differenze tra Z650 e Z650 S 2026

Kawasaki Z650 S 2026, l'aspetto è più grintoso e simile a quello della sorella Z900

Dal punto di vista tecnico le due nude - entrambe depotenziabili per guida con patente A2 - non si discostano di molto: motore bicilindrico, telaio, sospensioni e freni sono condivisi. Le differenze tra i due modelli stanno nell'estetica (più moderna e simile alla Z900 la S), nella dotazione tecnologica decisamente più moderna - tanto per dirne un paio, arrivano il quickshifter e un nuovo strumento TFT - e nell'ergonomia, con la S meno ''moto da neofita'', grazie alla posizone di guida più moderna e sportiva.

Colori e prezzi

Partiamo dalla novità, ovvero la Z650 S 2026. L'ultima arrivata verrà proposta in 3 differenti colorazioni:

Ebony / Metallic Carbon Gray

Candy Lime Green / Metallic Carbon Gray

Metallic Matte Graphenesteel Gray / Metallic Flat Spark Black

Il prezzo di listino è di 7.490 euro f.c. (IVA Inclusa), solo 100 euro in più rispetto a quanto veniva venduta la versione standard fino a poco tempo fa.

La Z650 base viene venduta solo in bianco

La Z650 ''base'' rimane a listino come opzione low cost, probabilmente per contrastare l'avanzata aggressiva dei brand cinesi, offrendo un prodotto ormai consolidato e ancora molto apprezzato ad un prezzo più competitivo che mai. Per lei solo il bianco come opzione colore, con un prezzo di listino di 6.590 euro.

