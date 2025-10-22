Voge SR450X 2026 è il primo maxi scooter adventure della Casa

Anche Voge debutta, con SR450X, nel mondo dei maxi scooter adventure. Scopriamo tutto sul nuovo modello che debutta ad EICMA 2025.

Voge SR450X 2026: caratteristiche

Per SR450X look che emana tanta voglia di viaggiare su ogni strada, merito di cerchi a raggi da 17'' e 14'' con pneumatici Maxxis semi tassellati, ma anche dell'ampio manubrio motociclistico dotato di paramani e dei tubolari che avvolgono la parte anteriore della scocca. Il cuore di SR450X è un motore bicilindrico da 398 cc raffreddato a liquido capace di 43,5 CV a 8.000 giri/min e 44 Nm a 5.750 giri/min. A sostenere il maxi adventure di Voge ci pensano telaio in acciaio e forcellone oscillante, abbinati a una forcella a steli rovesciati con doppia piastra e a una coppia di ammortizzatori KYB regolabili. L'impianto frenante misto J.Juan/Nissin ha invece il compito di fermare i 220 kg dell'SR450X. Tra le altre misur degne di nota, l'altezza sella di 795 mm.

Dotazioni

Tra le peculiarità di Voge SR450X, fari full LED con DRL, sistema keyless, vano sottosella che contiene 2 caschi integrali, la presenza di finiture in acciaio e il portapacchi in alluminio. Sono disponibili, optional, anche le pedane per la guida in piedi. Da EICMA vi racconteremo tutto il resto.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2025