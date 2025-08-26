Finalmente disponibile la Voge Brivido 625R, nuda "entry" interessante nel prezzo e nelle caratteristiche

Voge Brivido 625R - Appena oltre le nude cosiddette ''A2'', quelle con potenza massima non superiore a 35 kW (48 CV), ci sono le entry level, un po' più performanti e generalmente superiori nella dotazione. Di recente abbiamo messo a confronto le più grintose tra loro, ma ce ne sono anche altre come la Kawasaki Z650 che puntano meno sul brio e più sulla facilità. Ed è proprio con la bicilindrica di Akashi che sembra volersela vedere la nuova Brivido 625R. Come la moto giapponese, la nuova Voge è una bicilindrica sportiveggiante nel design, abbastanza brillante nelle prestazioni e interessante nel prezzo: 5.990 euro franco concessionario. In altri Paesi europei come la Germania è già in vendita ed è di recente stata svelata sul sito italiano ufficiale Voge, di conseguenza è ragionevole aspettarsi che sarà presto disponibile anche qui in Italia, probabilmente già da settembre. Per ora sul sito è presente solo in versione a piena potenza; non sappiamo se arriverà anche la versione depotenziata a 35 kW guidabile con patente A2.

Voge Brivido 625R, la sella è a 785 mm da terra e il peso è di 190 kg a secco

Voge Brivido 625R, com'è fatta: motore, prestazioni, comsumi. Un twin da 64 CV e 26 km/l

La Voge Brivido 625R è dotata di un motore bicilindrico in linea fronte marcia raffreddato a liquido di 581 cc, con misure di alesaggio e corsa di 76x64 mm e perni di manovella sfalsati di 270° - per una sequenza irregolare delle combustioni. Il twin eroga 64 CV a 9.000 giri/min e 57 Nm a 6.500 giri/min, ha distribuzione a doppio albero a camme in testa con 4 valvole per cilindro, compressione di 11,5:1, frizione multidisco in bagno d'olio, cambio a sei marce. I corpi farfallati sono collegati all'acceleratore a cavo. La velocità massima dichiarata è di 185 km/h e la percorrenza dichiarata è di 26 km/l nel ciclo WMTC.

Voge Brivido 625R, il bicilindrico in linea fronte marcia ha perni di manovella sfalsati di 270°

Voge Brivido 625R, com'è fatta: ciclistica, misure, peso. 190 kg a secco (non pochi) e sella a 785 mm da terra

Il telaio della Voge Brivido 625R è in tubi di acciaio a doppia culla aperta. La forcella è KYB, rovesciata, regolabile, con steli di 41 mm. Concede un'escursione alla ruota di 128 mm. Il monoammortizzatore, azionato da un leveraggio progressivo, è regolabile. L'escursione garantita alla ruota non è dichiarata. I cerchi sono di 17'' (con canale di 3,5'' l'anteriore e di 4,5'' il posteriore) e montano gomme Pirelli Angel GT in misura 120/70 e 160/60. Sono presenti all'avantreno due dischi di 298 mm con pinze flottanti Nissin a due pistonicini, mentre dietro c'è un disco di 240 mm con pinza Nissin flottante. L'ABS è Bosch, a doppio canale. Il serbatoio ha 16,5 litri di capacità, l'altezza della sella è di 785 mm, il peso a vuoto è di (ben) 190 kg.

Voge Brivido 625R, freni Nissin con pinze flottanti e dischi ''a margherita''

Voge Brivido 625R, dotazione: controllo di trazione e display con navigazione

La Voge Brivido 625R è dotata di un display TFT con connettività che, tra le altre informazioni, riporta le indicazioni di navigazione e la pressione di gonfiaggio delle gomme. L'impianto luci è full LED e sono presenti il controllo di trazione e la presa USB.

Voge Brivido 625R, il display con connettività indica pressione delle gomme e indicazioni di navigazione

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 26/08/2025