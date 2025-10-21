Voge presenta CU625, nuova custom con bicilindrico a V

Voge porta a EICMA 2025 la nuova CU625, una custom dallo stile bobber che è equipaggiata con un bicilindrico a V. Scopriamo allora quali sono le caratteristiche della nuova moto.

Voge CU625 2026: novità e caratteristiche

Voge CU625 2026

Per la nuova CU625 forme muscolose, manubrio drag bar e specchi bar-end di serie, per un look e dimensioni da grande. Il motore della Voge CU625 non poteva che essere un V-Twin. Il bicilindrico a V da 578 cc, 8 valvole raffreddato a liquido, eroga 60,3 CV a 8.500 giri/min e 61 Nm a 5.500 giri/min, per una velocità massima di 165 km/h. Sulla CU625 troviamo un cambio a 6 marce, la trasmissione finale a cinghia e 2 mappe motore, nonché il controllo di trazione.

Ciclistica

La CU625 di Voge si affida a un telaio a doppia culla in acciaio, abbinato a una forcella a steli rovesciati e ad una coppia di ammortizzatori regolabili nel precarico. A fermare la CU625 ci pensano la coppia di dischi, uno all'anteriore con pinza ad attacco radiale, e uno al posteriore, mentre supervisiona il tutto l'ABS a due canali. Sulla custom Voge ci sono cerchi in lega da 16'' con ''muscolosi'' pneumatici in misura 130/90 e 150/80. Completano il quadro le misure: la CU625 ha una lunghezza di 2.320 mm, una larghezza di 943 mm, 1.186 mm di altezza e un interasse di 1.531 mm, con un' altezza della sella di 710 mm e un peso di 199 kg a vuoto.

Dotazione

Per la CU625 la dotazione parla di luci full LED, display TFT circolare, doppia presa USB (A+C), sensori di pressione pneumatici e avviamento keyless.

Data di arrivo e prezzo

Voge CU625 2026: il display TFT

Ancora top secret data di arrivo e prezzi della CU625 di Voge: vi terremo aggiornati da EICMA.

Pubblicato da Michele Perrino, 05/11/2025