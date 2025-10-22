Voge SR16 Air: lo scooter a ruota alta presentato a EICMA

Tra le numerosissime novità portate da Voge a EICMA Voge presenta SR16 Air, uno scooter a ruota alta pensato per chi cerca praticità quotidiana senza rinunciare a stile ed elementi tecnologici già apprezzati sul fratello SR16 raffreddato a liquido. Scopriamo insieme com'è fatto, quando arriverà sul mercato e a che prezzo, aspetto decisamente interessante.

Design e dotazione

Voge SR16 Air, la strumentazione con navigazione TBT

Il Voge SR16 Air adotta un linguaggio stilistico pulito ed elegante, con un frontale compatto e gruppi ottici full LED che garantiscono visibilità e definiscono l’aspetto. La piattaforma a ruota alta privilegia la praticità: pedana piatta ampia, vano sottosella capiente in grado di accogliere un casco integrale e portapacchi posteriore in lega con bauletto di serie. Nel retroscudo è presente una presa USB per la ricarica, con passaggio cavo studiato per l’installazione di smartphone sul manubrio. Di serie troviamo anche parabrezza, manopole riscaldabili, avviamento elettrico e un display LCD a caratteri bianchi su fondo nero con navigazione Turn by Turn semplificata.

Motore e ciclistica

Il propulsore è un monocilindrico 4 tempi da 124,8 cc, raffreddato ad aria e alimentato a iniezione elettronica (EFI). La potenza dichiarata è di 10,6 CV a 7.250 giri/min con una coppia massima di 10,5 Nm a 6.000 giri/min, valori orientati all’efficienza e alla gestione dei consumi. Il serbatoio da 7,8 litri contribuisce a un’autonomia interessante per l’uso urbano. La ciclistica prevede ruote da 16'' all’anteriore e 14'' al posteriore con pneumatici tubeless, forcella telescopica anteriore e doppio ammortizzatore posteriore con precarico regolabile. L’impianto frenante è a doppio disco con ABS e controllo di trazione (TCS) di serie, un pacchetto sicurezza che migliora controllo e stabilità su fondi difficili.

Ergonomia e dimensioni

Voge SR16 Air, vista laterale

Con una sella posta a 790 mm da terra e un peso contenuto di 132 kg a secco, lo SR16 Air è pensato per facilitare l’appoggio e la maneggevolezza nel traffico. Il baricentro basso e l’interasse contenuto favoriscono intuibilità e rapidità di guida. Anche il passeggero beneficia di soluzioni ergonomiche come maniglioni integrati nel portapacchi e pedane dedicate a scomparsa, rendendo lo scooter funzionale anche per brevi trasferimenti in coppia.

Caratteristiche tecniche principali

Motore: monocilindrico 4 tempi 124,8 cc, raffreddamento ad aria

monocilindrico 4 tempi 124,8 cc, raffreddamento ad aria Potenza: 10,6 CV a 7.250 giri/min

10,6 CV a 7.250 giri/min Coppia: 10,5 Nm a 6.000 giri/min

10,5 Nm a 6.000 giri/min Alimentazione: iniezione elettronica (EFI)

iniezione elettronica (EFI) Serbatoio: 7,8 litri

7,8 litri Telaio e sospensioni: forcella telescopica anteriore; doppio ammortizzatore posteriore con precarico regolabile

forcella telescopica anteriore; doppio ammortizzatore posteriore con precarico regolabile Freni: doppio disco con ABS; TCS di serie

doppio disco con ABS; TCS di serie Ruote: 16'' anteriore; 14'' posteriore; pneumatici tubeless

16'' anteriore; 14'' posteriore; pneumatici tubeless Ergonomia: sella 790 mm; peso 132 kg

sella 790 mm; peso 132 kg Dotazioni: vano sottosella capiente; portapacchi in lega; presa USB; display LCD con Turn by Turn; manopole riscaldabili; parabrezza

Data d'arrivo e prezzo

Il Voge SR16 Air avrà un prezzo davvero d'attacco, di poco superiore ai 2.000 euro. Il suo arrivo sul mercato è previsto entro il primo quadrimestre del 2026

Pubblicato da Danilo Chissalè, 05/11/2025