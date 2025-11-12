Yamaha presenta TMax 25th Anniversary 2026: data di arrivo e prezzo

Yamaha TMax 25th Anniversary è la versione speciale che celebra il quarto di secolo del maxi scooter più famoso: data di arrivo e prezzo

Yamaha TMax 25th Anniversary è l'ultima, speciale versione del maxi scooter sportivo più famoso. Il re degli automatici celebra il suo quarto di secolo con una versione esclusiva, disponibile solo per un anno: scopriamo caratteristiche, data di arrivo e prezzo di TMax 25th Anniversary 2026.

Yamaha TMax 25th Anniversary 2026: caratteristiche, data di arrivo e prezzo

Il TMax 25th Anniversary 2026 sfodera un look speciale, a cominciare dalla livrea in Dark Gray Metallic opaco con i ''boomerang'' in Light Gray Metallic opaco. Altri dettagli, come la sella con rivestimento rosso scuro e il logo stampato a caldo, il paramotore anodizzato trasparente e le ruote monoblocco da 15'' con finitura nera, definiscono questa versione celebrativa del TMax. Dal punto di vista tecnico il 25th Anniversary rimane identico al ''normale'' TMax – qui la nostra prova della versione Tech Max – tra telaio in alluminio, bicilindrico da 562 cc con 47 CV e 55 Nm per 219 kg di peso col pieno. TMax 25th Anniversary sarà disponibile nel primo trimestre del 2026, solo per un anno, al prezzo di 13.999 euro (500 euro in più rispetto al TMax 2026, 1.700 euro in meno rispetto alla versione Tech Max).

Pubblicato da Michele Perrino, 12/11/2025