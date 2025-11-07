EICMA 2025, le novità presentate da Yamaha raccontate da Andrea Colombi. Video

Le novità esposte a EICMA, dalla Yamaha Ténéré Wolrd Raid alla R7, il TMAX, la XSR900GP e le altre
Tra gli stand più affollati di EICMA 2025 c'è senz'altro quello di Yamaha. La Casa di Iwata porta a EICMA 2025 la nuova Ténéré 700 World Raid e la rinnovata sportiva stradale R7 - entrambe con colorazione bianco-rossa celebrativa dei 70 anni di storia - affiancate da XSR900GP, Yamaha TMAX 25° Anniversario, Tracer 7 con cambio Y-AMT e le WR125 per i giovani che amano il fuoristrada. Ci presenta tutte queste novità Andrea Colombi, Country Manager di Yamaha Motor Italia.
Pubblicato da Danilo Chissalè, 07/11/2025
