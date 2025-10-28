EICMA 2025

Yamaha, la XSR900 GP in colorazione 2026 celebra il grande "King" Kenny Roberts

Avatar di Fabio Meloni, il 28/10/25

Lo schema cromatico giallo-bianco evoca le YZR500 da Gran Premio degli anni Settanta e Ottanta

Yamaha XSR900 GP 2026 - La gamma Yamaha Sport Heritage rende omaggio ai piloti e alle moto più iconici che, in passato, hanno dato lustro alla Casa di Iwata. Di retrò, per chi non lo sapesse, hanno solo linee e colorazioni: la base tecnica su cui nascono questi modelli è attualissima. La punta di diamante di questa gamma è la XSR900 GP, ispirata alle moto da corsa Yamaha vincenti dell'epoca d'oro del Grand Prix.

Yamaha XSR900 GP 2026, la sella è a 835 mm da terra e il peso col pieno è di 200 kg

Per il 2026, Yamaha, con una nuova colorazione della XSR900 GP, onora una delle figure più influenti e di rilievo nella storia dei Gran Premi: ''King'' Kenny Roberts. Primo campione del mondo americano, ''King Kenny'' ha conquistato tre titoli nella Classe 500, ha gareggiato 13 anni con Yamaha ed è considerato una leggenda delle competizioni AMA con numerose prestazioni memorabili, tra cui la sua indimenticabile partecipazione all'Indy Mile del 1975.

La XSR900 GP del 2026 celebra le YZR500 di Roberts, vincitrici di vari GP negli anni Settanta e Ottanta. La nuova livrea Legend Yellow presenta un evocativo schema cromatico giallo e bianco, accentuato dagli iconici speedblock neri Yamaha.

Yamaha XSR900 GP 2026, le sovrastrutture hanno forme ispirate a quelle delle moto da Gran Premio degli anni Settanta e Ottanta

Yamaha XSR900 GP Legend Yellow, disponibilità e prezzo

La XSR900 GP sarà disponibile nel nuovo colore Legend Yellow, accanto alle attuali Power Grey e Legend Red, a partire da maggio 2026. Il prezzo di listino della Legend Red è, a oggi, 13.500 euro franco concessionario.

Yamaha XSR900 GP 2026, nasce sulla base della naked sportiva MT-09

Yamaha XSR900 GP Legend Yellow, scheda tecnica

Motore Tre cilindri in linea fronte marcia, 890 cc
Potenza massima 119 CV a 10.000 giri/min
Coppia massima 93 Nm a 7.000 giri/min
Cambio A sei marce, elettronico bidirezionale
Frizione Multidisco in bagno d'olio, antisaltellamento
Telaio A doppia trave in alluminio
Sospensioni KYB, completamente regolabili
Freno anteriore Doppio disco di 298 mm con pinze Advics a quattro pistoncini e attacco radiale
Cerchi e gomme In alluminio di 17'', Bridgestone S23 120/70 - 180/55
Altezza sella 835 mm
Peso col pieno 200 kg
Capacità serbatoio 14 litri
Dotazione elettronica Cruise control, ABS cornering, mappature di erogazione, controllo di trazione, controllo della derapata, controllo dell'impennata 

Yamaha XSR900 GP 2026, il display TFT

