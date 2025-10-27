Yamaha, in arrivo una grande novità 2026

Yamaha ha diffuso un video che anticipa una novità che verrà svelata domattina. L'ambientazione è quella di un circuito storico e si nota un cronometro di aspetto classico. Alla fine, il sorriso di un volto che ha qualcosa di familiare. Tutto lascia pensare che la Casa di Iwata sia pronta a presentare un modello con un animo legato al mondo delle corse, che allo stesso tempo richiami il passato. Yamaha ha già dimostrato di essere interessata a un concept simile con la XSR900 GP. Che abbia deciso di allargare la famiglia dando vita a una XSR700 GP? Ecco il video.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Fabio Meloni, 27/10/2025