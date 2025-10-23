Yamaha, in arrivo la nuova R7 2026: l'omologazione è stata depositata

Avrà ride by wire, motore aggiornato, mappature di erogazione e controllo di trazione

Yamaha R7 2026 - La Casa di Iwata è pronta a lanciare una nuova R7 per il 2026. La conferma arriva dalle omologazioni depositate in Svizzera, che indicano sia un nuovo codice modello sia un nuovo codice motore, per la sportiva A2 ''ready''.

Stavamo aspettando da un po’ una nuova R7, sopratutto dopo aver visto brevetti Yamaha realtivi a un nuovo radiatore che mostravano i disegni di una sportiva con motore CP2. Dal suo debutto nel 2022, la R7 non ha ricevuto aggiornamenti. E dopo che Yamaha ha presentato la MT-07 2025, ci aspettavamo di veder arrivare anche la nuova versione della sorella carenata. Invece, la R7 è rimasta invariata.

Che si sia trattato di un ritardo nello sviluppo o di una decisione strategica di marketing per concentrare l’attenzione sulla R9, sembra che ora Yamaha sia finalmente pronta a lanciare la R7 2026.

L'attuale R7 in una foto della nostra prova in pista

Secondo i documenti di omologazione svizzeri, la nuova R7 avrà il codice modello RM60, anziché il codice RM39 utilizzato dalla versione attuale. Il documento elenca anche il codice motore M427E, lo stesso della nuova MT-07. Il bicilindrico in linea della 07 è stato aggiornato nella sua ultima versione con acceleratore ride by wire, modalità di guida, controllo di trazione; caratteristiche che ci aspettiamo di trovare sulla R7 2026. Che sarà magari disponibile anche in versione Y-AMT.

Come la MT-07, la nuova R7 è omologata con una potenza massima di 73,4 CV a 8.750 giri/min e 68 Nm 6.500 giri/min. Questi valori non si discostano da quelli del motore precedente.

Oltre ai dettagli del motore, i documenti di omologazione confermano alcune modifiche alle dimensioni della R7, riportando una larghezza di 72,4 cm rispetto ai 70,6 cm del modello attuale. L’omologazione elenca anche un peso in ordine di marcia di189 kg, ovvero 1 kg in più della R7 2022-2025.

Ci aspettiamo che Yamaha annunci la nuova R7 il 4 novembre a EICMA.

VEDI ANCHE