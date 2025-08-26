Yamaha R1 2026, in arrivo l'aerodinamica adattiva? La domanda di brevetto è stata depositata

Yamaha R1 2026 - Da qualche tempo la punta di diamante delle supersportive Yamaha non è più venduta in Europa come moto omologata per la circolazione - in altre parti del mondo sì -, mentre continua a essere disponibile come moto ''track only'', da utilizzare solo in pista. Questo non vuol dire che Iwata non continui a svilupparla, anche perché la R1 è tra le protagoniste del Campionato Mondiale SBK e ha di recente conquistato il secondo posto alla 8 Ore di Suzuka. Insomma, non è certo una moto ''bollita'' o che pare prossima a un pensionamento definitivo.

La Yamaha R1 2025

Yamaha R1. In arrivo una versione 2026 con aerodinamica adattiva?

Secondo la testata inglese MCN, infatti, Yamaha avrebbe depositato una domanda di brevetto che riguarda una soluzione volta a migliorare l'efficienza della moto lavorando sulla parzializzazione variabile degli estrattori laterali della carenatura. Attraverso paratie mobili, azionate da piccoli motori elettrici, Yamaha controllerebbe il flusso in transito all'interno della moto, riducendolo (ovvero diminuendo il drag, la resistenza all'avanzamento) in determinate situazioni a vantaggio sia della performance (accelerazione, velocità massima) sia dell'efficienza: si potrebbe velocizzare il riscaldamento del motore e di organi quali il catalizzatore.

Yamaha R1 2026? I disegni depositati per il brevetto della parzializzazione degli estrattori laterali

A questo punto, non resta che attendere. E sperare che una nuova R1 evoluta sia tra le novità che vedremo a EICMA!

Pubblicato da Fabio Meloni, 26/08/2025