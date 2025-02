Vuoi una Yamaha R1 (quasi) come quella del Dottore? Eccola

E se la Yamaha R1 di Valentino Rossi diventasse ''per tutti''? Nel 2021, quando il pilota di Tavullia si è ritirato dalla MotoGP, Yamaha ha realizzato la R1 GYTR VR46, una special imparentata da vicino con quella dell'allora Campione SBK Toprak Razgatlioğlu (che a sua volta ha visto realizzare una special a lui dedicata, la R1 Replica Toprak Limited Edition). Ma della specialissima moto di Valentino, realizzata solo per lui, oggi ne esiste una fedele replica omologata per l'utilizzo stradale: scopriamola insieme.

Yamaha R1 Valentino Rossi replica: vista laterale

Questa R1 replica Valentino Rossi riprende piuttosto fedelmente la moto realizzata all'epoca da Yamaha. A colpo d'occhio si notano giusto carene e cupolino con un tocco di grigio in luogo dell'azzurro, ma per il resto ci siamo.

Yamaha R1 Valentino Rossi replica e R1 GYTR VR46: differenze

La grande differenza tra la R1 GYTR VR46 e quella realizzata da Crescent – concessionaria del team ufficiale Pata Maxus Yamaha World Superbike – è che quest'ultima è omologata per l'uso stradale ed è quindi fornita di fari, portatarga, specchietti e indicatori di direzione. Se la moto dedicata al 46 è volta alle massime performance in circuito – dalle sospensioni Öhlins di derivazione racing passando per carene e telaietto posteriore in carbonio – questa R1 replica Valentino Rossi alza l'asticella rispetto all'originale con una miriade di componenti di alta qualità ma rimanendo coi piedi – pardon – le ruote per terra. Ecco l'elenco delle parti speciali:

Vernice Dream Machine VR46

Estensione serbatoio in carbonio

Coprisella e sella da corsa

Kit Ohlins NIX 30

Ammortizzatore posteriore Ohlins TTX 36

Pompa freno Brembo 19 RCS

Pinza Brembo GP4RX I

Pedane arretrate GYTR Race e ganci per cavalletto posteriore

Cerchi forgiati Marchesini a 7 razze

Evotech Radiator Guard

Scarico slip-on Akrapovic

Kit copertura motore GB Racing

Protezione leva freno GB Racing

Pignone e corono Gandini 16/42, Catena DID ERV7 520

Tappo carburante GYTR Race e valvole angolari

Filtro aria BMC

Codino Evotech

Prenumatici Pirelli Supercorsa SP

Yamaha R1 Valentino Rossi replica: lato sinistro

Il prezzo della Yamaha R1 Valentino Rossi è di 34.995 sterline, l'equivalente al cambio attuale di poco meno di 42.000 euro. Insieme alla moto sono compresi 2 biglietti VIP per qualsiasi round della WSBK. Per maggiori informazioni potete visitare il sito di Crescent, cliccando qui.

Fonte: MCN

Pubblicato da Michele Perrino, 13/02/2025