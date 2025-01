Yamaha RD 400 Time Machine: che bellezza la special 2 tempi by Roland Sands Design

Questa Yamaha RD 400 è arrivata malconcia nelle mani di Roland Sands Design. Una vecchia moto di famiglia praticamente da buttare. Ma la sua squadra ci ha lavorato donando nuova vita a questa storica 2 tempi. Scopriamo tutte le modifiche che hanno portato la RD 400 a diventare Time Machine.

Yamaha RD 400 Time Machine by RSD: le modifiche al design

Inizialmente i ragazzi di Roland Sands Design volevano modificare profondamente l'estetica ma poi hanno optato per mantere il serbatoio originale e intatta l'estetica di serie, con l'aggiunta di un codino di provenienza TZ 750. Il faro di questa RD 400 Time Machine, invece, viene da una Indian FTR.

Yamaha RD 400 Time Machine by RSD: le modifiche al motore

Il motore della RD 400, assemblato ma in pessime condizioni, aveva bisogno di un restauro totale. Roland Sands lo ha inviato allo specialista dei 2 tempi raffreddati ad aria Ed Toomey che ha ricostruito il motore da zero con albero motore, bielle e testa completamente nuovi, aumentando la compressione e non solo. Toomey ha aggiunto anche accensione, pacco lamellare, carburatori Keihin da 28 mm e un set di scarichi originariamente progettati dal leggendario tuner di 2 tempi Erv Kanemoto. Il motore è stato anche verniciato a polvere e sono stati aggiunto bulloni placcati in oro e una nuova frizione con un oblò.

Yamaha RD 400 Time Machine by RSD: le modifiche alla ciclistica

Ma questa RD 400 Time Machine è stata fortemente modificata anche sotto il profilo della ciclistica. Sono arrivati forcella, dischi e pinze freno ad attacco radiale di una Yamaha R6 con una piastra superiore RSD vintage. Dietro un forcellone Trac Dynamics e una coppia di ammortizzatori con serbatoio del gas separato, mentre i cerchi sono Dymag, da 17'', con pnetumatici Dunlop. Una meraviglia.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Michele Perrino, 18/01/2025